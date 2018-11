Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 17 persoane au fost ranite in urma unui accident produs joi la metroul din orasul italian Milano, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de cotidianul La Repubblica.

- Patru persoane au fost ranite, duminica, în statiunea Lacul Sarat din judetul Braila, dupa ce soferul unei masini nu a dat prioritate unui microbuz cu 19 pasageri, izbindu-l, scrie Mediafax.

- Soferul unui microbuz de calatori si o pasagera a mijlocului de transport in comun au fost raniti, joi, intr-un accident rutier provocat de un barbat aflat sub influenta bauturilor alcoolice, care conducea un autoturism in zona localitatii Corbu din

- Trei persoane au fost ranite, luni dimineata, in urma unui accident de circulatie in care au fost implicate un microbuz si un autoturism, in localitatea ... The post Accident intre un microbuz si un autoturism pe un drum județean! Sunt trei victime appeared first on Renasterea banateana .

- Cel putin cinci cetateni romani au fost raniti dupa ce un microbuz inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu un camion, pe o autostrada din Slovacia, informeaza presa slovaca, potrivit...

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu scurt timp, pe DN 7, la Raul Vadului, la limita de judetelor Valcea si Sibiu. In accident au fost implicate o autoutilitara si un microbuz cu 10 pasageri. Cinci persoane au ...

- Un taximetru a luat foc, joi, in Constanta, in urma coliziunii cu un microbuz in care se aflau zece pasageri. Soferul autoturismului a avut nevoie de ingrijiri medicale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident rutier s-a produs pe Drumul European 574, in localitatea olteana Ganeasa. In accident este implicat un autocamion, iar o persoana este incarcerata. Este vorba despre un tir care circula pe directia Craiova – Slatina si care a cazut ...