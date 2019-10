Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a salutat joi acordul ''just si rezonabil'' privind iesirea Regatului Unit din blocul comunitar, convenit de Londra si UE, transmite AFP. ''Am obtinut un rezultat just si rezonabil care corespunde principiilor…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a estimat luni, la Berlin, ca este ''dificil'' de ajuns la un acord cu Regatul Unit privind iesirea tarii din Uniunea Europeana, in pofida noilor propuneri prezentate de Londra, informeaza AFP potrivit Agerpres. ''Pe baza pozitiei…

- Negociatorul sef al UE, Michel Barnier, a declarat astazi ca nu crede ca se va ajunge, inainte de jumatatea lui octombrie, la un acord cu Londra privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar. "Nu avem motive sa fim optimisti" privind sansele sa ajungem la un acord inaintea summitului european…

- "Nu avem motive sa fim optimisti" privind sansele sa ajungem la un acord inaintea summitului european organizat pe 17 si 18 octombrie, a avertizat el in fata sefilor de grupuri din Parlamentul European, potrivit unui comunicat remis presei."Nu pot sa va spun obiectiv daca contactele angajate…

- "Suntem inca intr-un proces dificil. Nu incetez sa spun 'Brexit-ul pe care noi nu l-am dorit niciodata'. Dar vom respecta decizia luata de prietenii nostri britanici, de Regatul Unit", a adaugat ea referindu-se la divortul de UE, programat pentru 31 octombrie, informeaza Agerpres.Pe de…

- Bruxellesul si Londra nu si-au schimbat pozitiile fata de Brexit in urma intalnirilor emisarului britanic David Frost cu inalti functionari europeni, a declarat joi o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, citata de AFP. Frost, consilier pentru Uniunea Europeana al premierului britanic Boris Johnson,…