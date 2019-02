Michael Cohen a spus in Congres ca Trump l-a pus sa faca peste 500 de amenintari

Stiri pe aceeasi tema

- Michael Cohen, fostul avocat al președintelui american Donald Trump, a declarat în cadrul audierilor din Congres ca președintele Donald Trump l-a pus sa faca peste 500 de amenințari în cei zece ani de colaborare, relateaza Mediafax citând Reuters. În cadrul audierilor din…

- Donald Trump "este un rasist, un escroc, un trișor", a declarat miercuri fostul avocat personal al președintelui Statelor Unite, Michael Cohen, în cadrul unei audieri în fața Congresului american, scrie AFP."Sunt aici pentru a spune poporului american ce știu despre…

- Presedintele american Donald Trump si Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, au decis ca discursul anual despre "Starea Uniunii" va fi rostit de presedinte in data de 5 februarie, dupa ce evenimentul a fost amanat din cauza blocajului guvernamental partial. Nancy Pelosi l-a invitat…

- Membri democrati ai Congresului SUA au cerut demiterea sau suspendarea presedintelui Donald Trump pe fondul informatiilor aparute in presa ca l-ar fi indemnat pe fostul avocat Michael Cohen sa minta in Congres despre un controversat proiect imobiliar in Rusia, potrivit mediafax. Surse citate…

- USR afirma ca noul scandal legat de licitatia pentru corvete initiata de Ministerul Apararii "demonstreaza ca PSD si Dragnea nu sunt in stare sa finalizeze fara suspiciuni de coruptie niciun contract, nici macar cele mai importante care vizeaza Armata Romana". In opinia USR, acest blocaj,…

- Blocajul care afecteaza de 21 de zile agentiile guvernamentale federale din Statele Unite a produs pierderi de 3,6 miliarde de dolari pentru economia americana, estimeaza agentia de evaluare S&P. Conform unui raport al agentiei S&P citat de site-ul Axios.com, pana vineri, criza guvernamentala…

- Noul presedinte brazilian, Jair Bolsonaro, a declarat ca ar fi deschis posibilitatii ca SUA sa opereze o baza militara pe teritoriul Braziliei, o miscare care ar marca schimbarea directiei politicii externe a tarii. Bolsonaro, care si-a inceput mandatul, marti, a declarat ca sustinerea Rusiei…