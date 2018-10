Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se schimba in acest sfarsit de saptamana, anunta ANM, precizand ca vor fi ploi si temperaturi cuprinse intre 16 si 22 de grade, cu cateva grade mai putin decat media. De luni, vremea se incalzeste si vor fi valori normale pentru aceasta perioada. “Se schimba putin vremea, in sensul ca isi vor…

- Vremea se schimba in acest sfarsit de saptamana, anunta ANM, precizand ca vor fi ploi si temperaturi cuprinse intre 16 si 22 de grade, cu cateva grade mai putin decat media. De luni, vremea se incalzeste si vor fi valori normale pentru aceasta perioada.

- Vremea frumoasa se va mentine si in prima jumatate a saptamanii urmatoare. In continuare vom avea maxime de 25 de grade Celsius, chiar cu 26 de grade in Banat. Luni, vremea va fi predominant frumoasa si calda pentru aceasta data, indeosebi in jumatatea vestica a tarii. Astfel, temperaturile maxime vor…

- Vremea din acest sfarșit de saptamana va fi destul de placuta, cu zile insorite și maxime de pana la 22 de grade Celsius, sambata și duminica. Cel mai frig va fi in zona de munte, la Oașa, unde se anunța minime de 0 grade Celsius și maxime de 13 grade. Vineri, 5 octombrie Alba […]

- Vremea se raceste din acest weekend in zona de nord a tarii, iar, de duminica noapte, un val polar va duce la scaderea temperaturilor chiar si pana la 13-15 grade in zonele de nord. De miercuri, racirea se va simti si in celelalte regiuni ale...

- Astazi in toata tara cerul va fi senin, iar precipitatii nu se prevad. Dimineata, izolat va fi ceata slaba. Vantul va sufla din Sud-Est slab la moderat. La Briceni si Soroca se așteapta 24 de grade, iar la Balti va fi cu un grad mai mult.

- PROGNOZA METEO LUNI IN TARA Vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a tarii, dar cu precadere in regiunile vestice si sudice, unde pe spatii mici indicele de confort termic, temperatura-umezeala (ITU), va atinge si va putea depasi usor pragul critic de 80 de unitati. Cerul va…

- Vremea va fi deosebit de calda in urmatoarea saptamana, in judetul Alba. Mercurul in termometre urca pana la valor de 33-34 de grade Celsius. Vor mai fi sanse de furtuni doar luni, in rest va fi mai mult soare. Temperaturile vor urca treptat pana vineri, cand se anunta cea mai calduroasa zi a saptamanii,…