Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila exclude orice posibilitate a unei colaborari cu PRO Romania. "Nu pot sa fac acest lucru, sunt un om care sunt foarte corect si onest. Am avut discutii cu domnul Ponta, domnul Ponta pe toti i-a mintit, toti cei din jurul dumnealui, si sunt convinsa ca si cei care au plecat la PRO Romania",…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, miercuri, printr-un mesaj publicat pe Facebook, ca moțiunea de cenzura nu va trece pentru ca reprezentantii Opozitiei nu au "cea mai mica idee despre ce vor face a doua zi". Moțiunea de cenzura cu care ne amenința opoziția nu va trece nici de aceasta data. Au mai…

- In invațamantul din Romania mai exista o ”generație de sacrificiu”. Elevii care au intrat anul acesta in clasa a VII-a vor susține la finalul clasei a VIII-a prima Evaluare Naționala gandita sa se alinieze cu testele tip PISA. In loc de examen la limba romana și matematica vor intocmi un portofoliu…

- Raluca Turcan, liderul deputatilor PNL, o acuza pe Viorica Dancila ca apeleaza la "scamatorii" din cauza faptului ca nu mai are majoritate in Parlament."CA SA FIE CLAR: Viorica Dancila apeleaza la scamatorii pentru ca nu poate strange cele 233 de voturi in Parlament! Viorica Dancila…

- Dinamo a fost umilita pe teren și in tribune la Iași. Pe gazon, actualul lider al clasamentului a invins cu 2-0 dupa golurile lui Breeveld și Horșia. Pe stadion, cei aproape 7.000 de moldoveni au scandat impotriva „cainilor”: „B-ul, B-ul”. La final, in timp ce se pregateau de plecare cu autocarul,…

- Distrugerea sistemului de termoficare al Capitalei si subminarea procesului de insolventa a ELCEN de catre Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) nu pot fi oprite decat de vointa politica a coalitiei de guvernare, prin actiune imediata, spun specialistii. Sierra Quadrant, o societate civila…

- Ambasada Statelor Unite de la București a postat pe contul de Facebook un mesaj cu ocazia finalei turneului feminin de la Wimbledon dintre Simona Halep și Serena Williams. Oficialii ambasadei spun ca nu vor susține niciuna dintre finaliste deoarece țin la amandoua. Postarii ii este atașat un colaj foto…