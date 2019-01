Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat marți ca este dispus sa se intalneasca oricand cu Donald Trump pentru a atinge țelul comun al denuclearizarii peninsulei Coreea, dar a avertizat ca ar putea fi nevoit sa aleaga alta cale daca sancțiunile SUA și presiunile contra țarii sale continua, transmite…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, intr-o scrisoare de Anul Nou adresata omologului sau american Donald Trump, a declarat duminica ca Moscova era pregatita pentru dialog in legatura cu o serie larga de probleme, a anuntat Kremlinul, relateaza Reuters.La sfarsitul lunii noiembrie, Trump a anulat…

- Presedintele rus Vladimir Putin, intr-o scrisoare de Anul Nou adresata omologului sau american Donald Trump, a declarat duminica ca Moscova era pregatita pentru dialog in legatura cu o serie larga de probleme, a anuntat Kremlinul, relateaza Reuters, citat de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau american, Donald Trump, intr-o scrisoare de Anul Nou, ca Moscova este pregatita pentru un dialog privind „o agenda vasta”, a informat Kremlinul, scrie Reuters.

- "Omul a devenit lacom si vorace. A avea, a aduna bunuri pare a fi sensul vietii pentru multi oameni", a spus liderul a 1,3 miliarde de catolici din intreaga lume, in fata a aproximativ 10.000 de credinciosi adunati ca in fiecare an in Bazilica Sfantul Petru din Roma.''O voracitate insatiabila…

- Liderul opoziției britanice, Jeremy Corbyn, susține ca ar continua demersurile pentru Brexit, dar ar cauta sa renegocieze termenii desparțirii de Uniunea Europeana in cazul in care ar caștiga alegeri anticipate in cursul anului viitor, a declarat acesta in cursul zilei de azi. Mesajul lui Corbyn i-a…

- Papa Francisc i-a condamnat marti pe liderii nationalisti care dau vina pe migranti pentru problemele tarilor pe care le conduc si i-a acuzat ca ei sunt cei care au stimulat neincrederea in societate prin faptul ca urmaresc castiguri necinstite si prin adoptarea de politici xenofobe si rasiste, relateaza…

- Un baiat "neastamparat" l-a eclipsat pe papa Francisc miercuri, dupa ce "a evadat" din bratele mamei sale si a alergat spre podiumul papal in timpul unei audiente publice, tragandu-l cu putere de mana pe un membru al Garzii Elvetiene si jucandu-se, apoi, in spatele scaunului pe care se afla suveranul…