Mesaj de la VODAFONE: ”Salut! Prețul pachetului de servicii crește” Ordonanța 114, zisa a lacomiei, duce la creșterea tarifelor pentru serviciile telecom pentru ca a instituit taxa de 3% pe cifra de afaceri. Azi, la orele pranzului, clienții Vodafone au primit urmatorul mesaj: ”Salut! In contextul creșterii majoritații costurilor legate de operațiunile pentru furnizarea serviciilor de comunicații, incepand cu 20 mari 2019, prețul pachetului de servicii aferent acestui numar crește cu... euro TVA inclus . Daca nu ești de acord cu modificarea, poți denunța unilateral contractul de servicii in 30 de zile de la primirea acestei notificari , fara plata vreunor penalitați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Efectele ordonantei 114 se simt deja in buzunarele romanilor, care au inceput sa plateasca mai mult pentru serviciile de telefonie, cablu si Internet. Mai multe companii au majorat deja sau au anuntat ca vor majora abonamentele in perioada imediat urmatoare. Nu au precizat in mod expres ca…

- Compania telecom Orange anunța, intr-o postare pe Facebook, sectionari multiple ale rețelei de fibra optica, motiv pentru care clienții intampina dificultați in accesarea serviciilor de voce și date.Citește și: Liberalii incearca sa-i 'traga frana de mana' lui Iohannis: Solicitari de renuntare…

- Telekom Romania majoreaza preturile abonamentelor din portofoliul fix si mobil, pentru clientii rezidentiali si de business, incepand cu 15 aprilie 2019, ca urmare a cresterii costurilor asociate furnizarii serviciilor de comunicatii, fiind astfel cea de-a doua mare companie din telecomunicatii care-si…

- "Toate eforturile Telekom Romania de consolidare a angajamentului companiei fata de piata locala se traduc prin investitii continue in retele si in dezvoltarea unor oferte comerciale inovatoare si relevante pentru clienti. Insa, ca urmare a cresterii costurilor asociate furnizarii serviciilor de…

- Telekom Romania anunta ca incepand cu 15 aprilie va majora preturile abonamentelor din portofoliul fix si mobil, pentru clientii rezidentiali si de business. Compania afirma ca masura vine ca urmare a cresterii costurilor asociate furnizarii serviciilor de comunicatii. "Toate eforturile Telekom…

- Telekom Romania majoreaza preturile abonamentelor din portofoliul fix si mobil, pentru clientii rezidentiali si de business, incepand cu 15 aprilie 2019, ca urmare a creșterii costurilor asociate furnizarii serviciilor de comunicații, anunța compania. Prețul pentru fiecare serviciu fix - voce fixa,…

- Toate eforturile Telekom Romania de consolidare a angajamentului companiei fața de piața locala se traduc prin investiții continue in rețele și in dezvoltarea unor oferte comerciale inovatoare și relevante pentru clienți. Insa, ca urmare a creșterii costurilor asociate furnizarii serviciilor de comunicații,…

- RCS&RDS anunta ca, de la 1 martie, va majora pretul pentru anumite servicii. Compania precizeaza ca a luat aceasta decizie pentru a reactiona la cresterea continua a costurilor pe care le suporta. "Digi | RCS & RDS a investit si continua sa investeasca in calitatea serviciilor pe care le ofera.…