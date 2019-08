Merkel vine cu lamuriri, dupa declaratiile lui Boris Johnson: Nu era optimista legat de Brexit

Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca nu a oferit Marii Britanii 30 de zile pentru a gasi o solutie pentru problema de la granita irlandeza, ci a dorit sa scoata in evidenta timpul scurt pana la iesirea tarii din Uniunea Europeana.



"Am spus ca ceea ce poate fi indeplinit in doi sau trei ani poate fi indeplinit si in 30 de zile. Mai bine spus, ar putea fi indeplinit pana la data de 31 octombrie", a declarat Merkel, citata de Reuters.



"Nu este vorba de 30 de zile. Cele 30 de zile erau un exemplu pentru a evidentia timpul scurt, deoarece Marea Britanie doreste sa iasa…