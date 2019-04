Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Volodimir Zelenski si presedintele in exercitiu al Ucrainei, Petro Porosenko, se mentin pe primele doua pozitii la alegerile prezidentiale de duminica, dupa numararea a putin peste 50% din voturi.

- "Kyiv" in loc de "Kiev" la Aeroportul Internațional Henri Coanda Kiev. Foto: Arhiva. Aeroportul Internațional Henri Coanda din Bucuresti a modificat transliterarea orașelor ucrainene în latina, conform standardului national al Ucrainei. Pe panourile de plecari si sosiri de la aeroport,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat recent ca daca Romania nu intra in Uniunea Europeana, Vladimir Putin proceda cu tara noastra asa cum a facut-o cu Ucraina. Stim toti ca Peninsula Crimeea a Ucrainei a fost anexata de Rusia in 2014.Ce stim mai putin este ca ministrul…

- Autoritatile romane si cele ucrainiene negociaza construirea unui nou pod peste Tisa. Podul de beton, care va fi construit intre localitatile Sighetu Marmatiei si Biserica Alba, va fi destinat doar traficului de autovehicule, iar pentru traficul pietonal va ramane podul istoric care leaga localitatile…

- Pe pagina oficiala a Primariei Carei se promoveaza un eveniment ce are loc doar in limba maghiara. Romanii nu au dreptul la traducere intr-un municipiu din Romania! Ca doar avem conducere exclusiv UDMR. Evenimentele organizate in Carei de catre careieni nu sunt promovate pe pagina oficiala a Primariei…

- Romania ar fi fost o alta victima a Administratiei Vladimir Putin, daca nu era integrarea in Uniunea Europeana, a afirmat luni, la SNSPA, Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene.”Integrarea europeana a facut atat de multe lucruri in ultimii 20 de ani. Avantajul de a fi in pozitia…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a criticat ultimele guverne ale PSD pentru ignorarea avertizarilor venite in urma rapoartelor MCV si a subliniat faptul ca Romania ar fi fost in situatia Ucrainei de azi, daca nu ar fi facut eforturi sa intre in Uniunea Europeana.

- Traian Basescu a afirmat ironic, duminica pe Facebook, ca „țara arde și ministrul Apararii Naționale se piaptana!”, precizând ca în vreme ce aliații din NATO se implica consistent pentru a descuraja rușii în jurul frontierelor noastre, Gabriel Leș se ocupa cu organizarea…