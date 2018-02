Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara a fost amendat pentru condițiile mizere din saloane. Inspectorii Direcției de Sanatate Publica Timiș au aplicat unitații medicale sancțiuni de peste 6.000 de lei. O amenda de 1.000 de lei a fost data pentru dotarea necorespunzatoare a grupurilor sanitare, iar…

- In calitate de raportor, Nica a prezentat, la Bruxelles, in cadrul celei de-a 127-a ședințe plenare a Comitetului European al Regiunilor (CoR), raportul cu privire la evaluarea la jumatatea perioadei a pieței unice digitale. Raportul subliniaza ca orașele și regiunile…

- Primarul Nicolae Robu vrea sa se implice mai mult in proiectul „Timișoara – Capitala Culturala Europeana” și vrea sa-i implice mai mult și pe timișoreni. Sau cel puțin acvest lucru il susține primarul intr-o postarea de pe Facebook, unde promite „dezvaluirea” unor lucruri cunoscute deja.

- Sute de case din orașul pitoresc Ollolai sunt scoase la vanzare de autoritațile locale pentru prețul de 1 euro. Primarul spera ca prin acest demers sa salveze orașul de la depopulare și sa dinamizeze mediul economic. Sute de case din orașul pitoresc Ollolai sunt scoase la vanzare pentru suma modica…

- Piața Victoriei din Timișoara a imbracat, miercuri dupa-amiaza, straie tricolore. S-a vazut peste tot roșu, galben și albastru, un drapel uriaș, purtat de sute de brațe, imbracand centrul Timișoarei.

- Agentia pentru Finantarea Investițiilor Rurale recomanda Unitaților Administrativ Teritoriale ca la elaborarea bugetelor locale sa ia in considerare articolul 6 din Legea nr. 2/ 2018 care prevede diminuarea excedentului bugetelor locale, inregistrat la data de 31 decembrie 2017, cu sumele destinate…

- Directorul general interimar al TVR, Doina Gradea, a declarat marti, la Timisoara, ca si-ar dori ca pana in anul 2021, cand Timisoara va exercita titlul de Capitala Culturala Europeana (CCE), sa se organizeze in acest oras nu doar finala nationala Eurovision, ci si una internationala. …

- Primaria Timișoara angajeaza trei consilieri in viitoarea unitate de implementare a proiectelor legate de Capitala Culturala Europeana. Concursul pentru structura care va fi in subordinea directa a primarului Nicolae Robu are loc in scurt timp, iar candidații vor fi evaluați de Sanda Grebla și Rodica…

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, a transportat anul trecut 5.061.790 pasageri, cu 70% mai mult fata de anul anterior si peste estimarile initiale, si mai mult decat dublu fata de anul 2015, cand a transportat putin peste 2 milioane de pasageri. Cresterea numarului de pasageri cu 70%…

- In toamna anului 2016, Timișoara a caștigat titlul de Capitala Europeana a Culturii 2021, urmand ca de toate detaliile sa se ocupe in continuarea Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana. Instituția este condusa de Simona Neumann, laudata in multe randuri de primarul Timișoarei, și il are…

- Daca vrei sa te distrezi și sa te relaxezi in cele mai frumoase locuri din Europa in vacanța de Paști, de 1 Mai sau in concediul de vara, ar fi bine sa-ți alegi destinația turistica și sa-ți iei pachetul de vacanța in aceasta perioada. Cazarea și biletele la avion sunt mai ieftine acum. Iata cu ce oferte…

- Caine tarat cu mașina și lasat sa moara langa Timișoara. Un om fara suflet este cautat de sute de timișoreni, dupa ce ar fi tarat cu mașina un caine pe care l-a abandonat in comuna Giroc de langa Timișoara. Animalul a fost gasit legat de un stalp, plin de rani. Atenție! Imaginile va pot afecta emoțional!…

- Un accident a avut loc, in urma cu scurt timp, in zona pieței Iozefin din Timișoara. Un scuter a fost lovit de o mașina. Barbatul de pe scuter a fost ranit și a fost preluat de o ambulanța și transportat la spital. UPDATE Polițiștii ajunși la fața locului au descoperit ca barbatul care circula pe […]…

- S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. a incheiat activitatea desfasurata in anul 2017 inregistrand rezultate superioare fata de anul 2016. In aceste conditii, societatea a inregistrat in perioada ian Ianuarie – Decembrie 2017 S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu…

- ”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in zona Oituzului pana la Brasov, si de acolo sa se conecteze cu restul, sa putem iesi din tara. Apoi, un drum rapid sau autostrada care sa plece din Suceava spre Focsani, prin Buzau, pana la…

- Peste 200 de studenti din toata tara au protestat sambata seara, in centrul Timisoarei, fata de legile justitiei. Ei au depus candele aprinse langa un sicriu pe care scria “Justitia”. Potrivit Mediafax, cei peste 200 de tineri din intreaga tara au participat, in weekend, la Adunarea Generala Extraordinara…

- Sala polivalenta de 16.000 de locuri, construcția careia la Timișoara ar putea fi finanțata de Compania Nationala de Investitii, ramane inca la stadiul de proiect. Anul 2017 a stat sub semnul contrelor intre primarul Timisoarei, Nicolae Robu, si presedintele Consiliului Județean Timis, Calin Dobra,…

- Incident incredibil la Timișoara. Unul din tramvaiele Armonia, reabilitate cu 500.000 de euro fiecare, s-a rupt efectiv in doua, pe șine. Incidentul a avut loc astazi, in zona Padurii Verzi, in vecinatatea fabricii Continental. Vechile tramvaie au fost reabililitate cu bani de la bugetul local al Timișoarei,…

- Modernizarea in forța trebuie sa continue la Timișoara iar pentru ca acest lucru sa se intample e nevoie de bani. Ca sa susțina investițiile promise pentru anul viitor, primarul Nicolae Robu vrea sa ia un credit. Mai ales in condițiile in care bugetul Timișoarei se micșoreaza cu milioane bune de euro…

- Conform unui comunicat al primarului Timișoarei, impozitele și taxele locale nu vor crește anul viitor, urmand sa ramana la același nivel din 2017. „Așa cum am dovedit-o din 2012 de cand sunt primar, eu sunt un liberal autentic și, pe cale de consecința, sunt partizanul fiscalitații cat mai scazute.…

- Prima zi de Craciun a adus soare și 10 grade in termometre la Timișoara, astfel ca mii de timișoreni sau oaspeți ai orașului au luat cu asalt Targul de Craciun, terasele și intreeaga zona centrala.

- Skateparkul din Parcul Central mai așteapta. Licitația pentru desemnarea unei firme constructoare a fost retrasa de pe SEAP, pentru ca proiectul este cu probleme. Reprezentanții primariei au vrut sa foloseasca același proiect care era cu probleme inca de la prima licitație. Au decis insa sa retraga…

- Furtuna cu aspect de tornada din luna septembrie, de o violenta nemaiintalnita, care a lasat in urma cinci morti, protestele de strada, la care au participat mii de timiseni si continuarea pregatirilor pentru anul 2021, cand Timisoara va fi Capitala Culturala Europeana, au plasat in 2017 municipiul,…

- Ultima ședința (aproape sigur) din acest an a aleșilor locali timișoreni a fost una de tip maraton, intrucat pe ordinea de zi inițiala au figurat 68 de proiecte de hotarare, carora li s-au adaugat peste 25 aflate pe lista suplimentara. Chiar la inceputul ședinței, primarul Nicolae Robu a anunțat ca…

- Mulberry Development, companie controlata de omul de afaceri timisoarean Ovidiu Sandor, a obtinut autorizatia pentru constructia unei parcari supraetajate in noul cartier ISHO, situata la cateva minute de mers pe jos de Piata Unirii si centrul istoric al Timisoarei. Parcarea va avea un numar de noua…

- Tensiunile din interiorul Casei Regale continua și dupa decesul Regelui Mihai. Intr-un interviu acordat publicației Taifasuri, avocatul fostului principe Nicolae a declarat ca nepotul fostului suveran este hotarat sa-și revendice titlurile de care a fost deposedat in 2015, informeaza Click....

- A fost din nou acea zi a anului, in care lacrimile se aduna pe chipurile parinților care, in insangeratul decembrie al lui 1989, au ramas fara copii. E 17 decembrie, iar in Cimitirul Eroilor din Timișoara tacerea e așa de adanca, incat doare. E cu atat mai trist cu cat unii dintre parinții fara copii…

- Apropierea sarbatorilor a creat haos in traficul din Timișoara. Acesta devine cu adevarat infernal cand mai au loc și accidente. Este situația in care se afla acum circulația in zona centrala a Timișoarei. Un accident in lanț a avut loc in urma cu puțin timp pe strada Take Ionescu, la intersecția cu…

- Mulberry Development, dezvoltatorul proiectului imobiliar ISHO, a finalizat proiectarea pentru inelul II de circulatie al Timisoarei, de la trecerea de cale ferata situata la intersectia strazilor Demetriade si Baader pana pe malul sudic al raului Bega. Constructia proiectului va fi realizata in…

- Unele dintre cele șapte cinematografe primite de primarie de la RADEF au deja destinație, a decis primarul Nicolae Robu. Un spațiu va deveni sediul Casei Studenților, deși aceasta instituție nu se afla in subordinea primariei, iar altul va ajunge in grija „oamenilor de cinema ai Timișoarei”, care ar…

- Elevii din Timișoara s-au calificat din nou la finala unui concurs internațional care va avea loc in diferite locații din lume, competiția propriu-zisa avand loc pe Stația Spațiala Internaționala. Este vorba despre Zero Robotics, un concurs de programare, unde echipe formate din elevi se angreneaza…

- In ultima ședința de guvern, executivul a aprobat peste 120 de milioane de lei pentru companiile de termoficare cu probleme din țara, dar pe lista nu s-a aflat și Timișoara, deși Colterm se confrunta cu mari probleme financiare. Acest subiect a fost discutat de conducerea Consiliului Județean Timiș…

- Prim-ministrul Romaniei, Mihai Tudose, și vicepremierul Marcel Ciolacu au avut, așa cum am anunțat, o intalnire cu președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, și prefectul județului, Eva Andreaș, inainte de plecarea la summit-ul balcanic de la Belgrad. Cei patru oficiali au discutat despre…

- Premierul Romaniei Mihai Tudose s-a aflat ieri intr-o vizita scurta la Timișoara, unde s-a intalnit cu președintele Consiliului Județean Calin Dobra și prefectul Eva Andreaș. Deși s-au discutat chestiuni de interes public, legate, printre altele de infrastructura Timișului, reprezentanții autoritaților…

- Un filmulet care arata mizeria lasata in urma de vizitatorii primei zile a targului de Craciun de la Timisoara, care au participat si la un concert sustinut de Inna, a devenit viral pe internet. Imaginile arata o mizerie de nedescris, cu recipiente aruncate pe mese si pe jos.

- Regiunea Nord-Vest, intre ele mai performante din Europa Zona de Nord-Vest a Romaniei a fost inclusa pe locul 5 in topul celor mai performante 20 de regiuni din Europa, in cadrul unui clasament realizat de Milken Institute, un think tank american independent. Astfel, orase românesti din…

- A trecut de campioana sau de CFR Cluj, dar nu reuseste sa treaca nicidecum de FCSB. „Sindromul” s-a manifestat si joi seara, in ultimul meci din optimile Cupei. Pe stadionul banatean, elevii lui Dica au trecut de alb-violetii plini de ghinion in aceasta partida, cu un 3 – 0 care nu reflecta…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Semenic” al Judetului Caras-Severin au emis, in urma cu putin timp, o alerta pe Twitter, privind conditii meteo extreme in urmatoarele ore. Este vorba despre un cod portocaliu de vant, valabil intre orele 14-17, in zona montana a Banatului fiind…

- UEFA va anunta la 7 decembrie orasul care va gazdui meciul de deschidere la Campionatul European din 2020, candidate fiind Amsterdam, Bruxelles, Glasgow, Roma si Sankt Petersburg. In cadrul Comitetului Executiv al UEFA din 7 decembrie se vor decide si orasele care vor fi "cuplate" in timpul CE, intre…

- Noua investitie ar veni dinspre Arad, va traversa Timisul si va trece in Serbia spre localitatea Mokrin, aflata la doar cativa kilometri de granita, cunoscuta banatenilor mai ales pentru organizarea de Pasti a campionatului mondial de ciocnit oua. Astfel, Timisul ar urma sa devina in urmatorii…

- Sigur ca este excelent ca, in 2021, Timișoara va fi Capitala Culturala Europeana. Sigur ca meritam, orice ar spune lumea. Sigur ca lucrurile incep sa se miște pe aici, cu bune și cu rele. Sigur ca, in sfarșit, cultura devine „fashion”, iar asta chiar nu e rau. In ansamblu, Timișoara se face tot mai…

- Operatorul de zboruri low-cost, RyanAir a lansat ofertele de Black Friday si sunt valabile pana astazi la miezul noptii. Oferta cuprinde peste 100.000 de zboruri la pretul de 4,99 euro. Zborurile sunt programate pentru luna ianuarie. Printre destinatiile unde puteti zbura cu 4,99…

- Cel dintai eveniment de anvergura care va deschide ciclul de manifestari aparținand de Capitala Culturala Europeana 2021 a fost prezentat luni de Nicolae Robu, primarul Timișoarei, Simona Neumann, directorul executiv al Asociației Timișoara 2021, Chris Torch, director artistic, Ionuț Suciu, producator…

- Cel mai mare parc suspendat și cea mai inalta cladire din Romania: doar doua dintre componentele ansamblului de 220 de milioane de euro care va fi inaugurat la Timișoara. In ianuarie 2018, tot ca parte a Openville, va porni și construirea pasajului subteran din Piața Consiliul Europei.

- Ziua de luni debuteaza cu o vanzare promotionala de Craciun, cu pana la 15% reducere pentru 500,000 de locuri pentru calatorii in decembrie, locuri care pot fi rezervate pana astazi, la miezul noptii (Luni, ora 24:00). Pentru Romania, luni sunt disponibile bilete de avion incepand de la 7,83 euro,…

- Un biciclist uriaș a aparut in aceste zile pe fațada unei fabrici din zona centrala a Timișoarei. Personajul masoara peste 10 metri și a fost pictat in cadrul FISArt, singurul festival de arta stradala din viitoarea Capitala Culturala Europeana.

- El se solidarizeaza in acest demers cu primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica. "Am solicitat Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor de diminuare a sumelor incasate de bugetele locale din impozitul…

- Nicolae Robu si Alin Nica s-au aflat, in ultima vreme, intr-o competitie interna care a depasit, pe alocuri, limitele unei dispute politice decente. Iata ca cei doi primari, ai Timisoarei, respectiv Dudestilor Noi, au aceeasi abordare atunci cat e vorba de politica Guvernului PSD. Dupa ce Robu a spus…