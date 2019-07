Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa prilejuite de lansarea Presedintiei finlandeze a Consiliului UE, ca Romania conteaza pe aceasta tara pentru sprijin in ceea ce priveste intrarea in spatiul Schengen.



"Decizia de a admite Romania si Bulgaria in zona Schengen trebuie avuta in vedere. Noi am detinut Presedintia, am incercat sa actionam in mod onest, am incercat sa urmarim prioritatile europene. Noi contam pe dumneavoastra pentru a ne sustine cauza. Populatia Finlandei este egala cu numarul de romani care muncesc in strainatate,…