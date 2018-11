Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Luna decembrie este mult mai linistita decat cea anterioara, cel putin pe plan sentimental. Atmosfera sarbatorilor aduce armonie in viata de cuplu, cu toate ca exista destule diferente si contradictii intre tine si partenerul tau de viata. Chiar daca totul va merge bine, nu iti…

- Donald și Melania Trump, dar și angajații Administrației Prezidențiale americane, se bucura deja de atmosfera de Craciun. Prima doamna a Americii este cea care a ales decorațiunile pentru mult așteptata sarbatoare, anul acesta, in Casa Alba. Vezi galeria foto + 3 + 3 Un comunicat oficial arata ca Melania…

- Intr-o mișcare extraordinara, prima doamna Melania Trump a solicitat public marti demiterea unui inalt oficial al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, relateaza The Associated Press, potrivit Mediafax.Dupa ce marți au circulat mai multe informatii potrivit carora președintele…

- Globurile, ghirlandele si multe alte jucarii de Craciun au aparut deja in vanzare. Chiar daca mai sunt doua luni pana la Revelion, unele magazine ne duc in atmosfera sarbatorilor de iarna si si-au amenajat vitrinele.

- “Targul de Craciun 2018” se va desfasura in Piata Libertatii din Baia Mare in perioada 30 noiembrie-14 ianuarie 2019. Astazi consilierii locali, in sedinta publica, vor trebui sa discute despre preturile cu care se va merge pentru inchirierea spatiilor si a casutelor din lemn unde se vor desfasura diferite…

- Fotbalistul echipei Dinamo, Dan Nistor, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca in ultima perioada nu a mai iesit pe strada si ca prietenii rad de el dupa ce formatia alb-rosie a ajuns pe locul 12 in Liga I, cu doar 3 victorii in actualul sezon. "Eu unul in ultima perioada nu am mai iesit…

- Logodnica jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, disparut dupa o vizita la consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, pe 2 octombrie, a solicitat marti in cotidianul Washington Post ajutorul presedintelui Donald Trump pentru "a se face lumina" in aceasta afacere, transmite AFP preluata de Agerpres. …

- Ministerul Agriculturii vrea sa instituie o schema de ajutor de stat de 80 milioane euro pentru compensarea pagubelor cauzate de pesta porcina africana in gospodariile populatiei, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat pe site-ul ministerului . "Valoarea maxima totala a schemei pentru…