Mehedinți: O fată de 15 ani din comuna Tâmna este dată dispărută O fata de 15 ani din comuna Tamna, judetul Mehedinti, a plecat voluntar de la domiciliu, sambata dimineata, si nu a mai revenit. Politistii fac apel la cetateni pentru identificarea acesteia. Ea a fost pusa in urmarire la nivel national, scrie news.ro. La data de 10 august, in jurul orei 15:38, Politia din Strehaia a fost sesizata de catre o femeie, din comuna Tamna, judetul Mehedinti, despre faptul ca fiica sa Feleaga Aida, de 15 ani, din aceeasi localitate, a plecat in jurul orei 10:45, de la domiciliu si nu a mai revenit. In urma sesizarii, a fost dispusa cautarea la nivel national,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

