- UPDATE ora 15:30 – Specialistii Agentiei de Protectie a Mediului (APM) Galati au prelevat probe ale zapezii colorate. In urma analizelor de laborator, specialistii au concluzionat ca nu este vorba despre un episod de poluare atmosferica, iar nuanta portocalie a zapezii este data de praful saharian antrenat…

- Specialistii Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Galati au prelevat, vineri, mai multe probe de zapada colorata pentru a analiza compozitia si a vedea daca exista metale in suspensie sau se detecteaza un PH negativ, a declarat sefa sectiei de laborator din cadrul institutiei, Miorita Arfire. Ea…

- Un ciclon cu praf saharian a adus peste Romania o ninsoare portocalie, un fenomen mai rar intalnit produs de nisipul fin din atmosfera care s-a intalnit cu actualul front atmosferic rece . Specialiștii in meteorologie au avertizat ca zapada ar putea capata o nuanța portocalie, data de praful saharian,…

- Zapada galbena-rosiatica, un fenomen meteo iesit din comun la Braila. Fenomenul este cauzat de praful saharian care se afla in atmosfera. Un cunoscut artist de la noi a publicat imaginile pe site-urile de socializare, mirat fiind de culoarea stranie a zapezii. Karym, artistul care a lansat in toamna…

- Nuanța de portocaliu este data de praful saharian, adus de un ciclon puternic care are loc in zona bazinului mediteraneean, explica meteorologul Gabriela Bancila. Insa, șansele ca acest fenomen sa apara și in țara noastra sunt foarte mici, atrage atenția meteorologul.„In partea de sud a…

- Masinile constantenilor au fost acoperite peste noapte de un praf saharian de culoare rosiatica adus de ciclon format in partea de nord a Africii.Fenomenul e cu atat mai neobisnuit in judet deoarece ninsoarea si praful saharian a format asa numita ninsoare portocalie. ...

- Ninsorile, viscolul si gerul pentru care s-a emis cod portocaliu sunt insotite de un fenomen mai rar. Un nor de nisip fin ridicat din Sahara de o masa de aer cald se va intalni cu frontul polar care a inghetat, deja, Romania. Fenomenul se resimte deja in Grecia, mai ales pe insulele Creta…

