- Sistemul informatic pentru medicii de familie se afla in colaps total, avertizeaza Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF), care solicita rezolvarea problemelor informatice si adaptarea normelor de activitate la ritmul de functionare a sistemului.

- Anuntul a fost facut de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) si Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), care au decis ca este necesara retragerea de pe piata europeana si din spitale a medicamentului Lartruvo, folosit…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni ca Razvan Vulcanescu, care a preluat temporar atributiile de presedinte al CNAS dupa demiterea Adrianei Cotel, este cea mai buna alegere, avand in vedere ca are experienta si a fost alaturi de aceasta institutie atat in pozitia de vicepresedinte, cat…

- Danut Bica, deputat PNL: ,In Argeș se spune ca cel mai bun spital este Autostrada Pitești-București, parcursa pe sensul de mers catre Capitala!”. Declarația politica pe care o voi prezenta astazi se intituleaza ,,In Argeș se spune ca cel mai bun spital este Autostrada Pitești-București, parcursa pe…

- Ordinul de prelungire, pana la 30 iunie 2019, a contractelor incheiate de prestatorii de servicii medicale pe anul 2018 cu casele de asigurari de sanatate, a fost aprobat și trimis la Monitorul Oficial. Medicii, spitalele, farmaciile și ceilalți furnizori de servicii de sanatate aflați in contract…