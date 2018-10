Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 38 de ani, cu domiciliul in municipiul Sebes, a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunilor de acces ilegal la un sistem informatic si operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

- Deputatul Octavian Goga, care a intrat in Parlamentul Romaniei in anul 2016 pe listele Partidului Miscarea Populara (PMP) Covasna, a fost condamnat definitiv la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunilor de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice si…

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester United, Jose Mourinho, a ajuns la o intelegere cu justitia spaniola, fiind condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru frauda fiscala, scrie agerpres.ro.Mourinho a primit de asemenea o amenda de 2 milioane de euro.

- Cristinel Dragoi a fost pus in libertate dupa ce a stat patru luni in arest preventiv pentru crima. El este acuzat ca l-ar fi omorat pe fostul viceprimar din comuna suceveana Moara. De doua zile, Dragoi a fost pus in libertate sub control judiciar.

- Curtea de Apel Iasi a condamnat, la finele saptamanii trecute, trei persoane implicate intr-un caz de deturnare de fonduri europene. Mihai Bizdaga (foto), primarul din Golaiesti, a primit 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare, chiar daca unele dintre faptele imputate de anchetatori s-au prescris…

- Parinții unei fetițe de 10 luni din Michigan, care a murit de malnutriție și dezhidratare, sunt acuzați de crima cu premeditare și abuzarea copiilor cu circumstanțe agravante, relateaza The New York Times, potrivit hotnews.ro.

- Curtea de Apel Constanta a stabilit, ieri, primul termen de judecata in apelul dosarului in care un agent de politie din cadrul Postului de Politie Targusor, judetul Constanta, a fost condamnat, in prima instanta, la doi ani, opt luni si 20 de zile de inchisoare, cu suspendare sub supraveghere, pentru…