Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, veniturile totale ale firmelor din domeniul hotelier au fost de peste 5,5 miliarde lei in 2018, in crestere cu 10% fata de anul anterior si cu 18% in raport cu 2016, cand companiile de profil au raportat venituri de 4,66 miliarde lei. In acelasi timp, marja de profit a companiilor din domeniul…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a declarat joi ca mutari guvernamentale de tipul 'taxei pe lacomie' introdusa prin OUG 114 produs o reacție virulenta a bancilor.„Masuri de tipul 114 nu te ajuta, dimpotriva, o sa ai cresteri de rata de dobanda ca pierzi credibilitate, bancile te taxeaza pentru…

- Rusia si Statele Unite îngroapa Tratatul INF. Amenintarea nucleara revine în Europa. Pare ca acest lucru nu nelinisteste pe nimeni. Înca o saptamâna, iar dupa aceea unul din cele mai importante tratate de dezarmare devine istorie. Daca nu se va întâmpla o minune,…

- "E un site obscur, specializat in fake news care acum cateva zile a anuntat ca Francois Bohnert s-a retras. Numai ca nu se retrasese. Dar a fost un fake news standard, dupa manual. Si noi ne-am pacalit, chiar daca nu am preluat de acolo, ca nu citam tot felul de chestii din astea de debara. Specializarea…

- Lipsa de personal calificat, sisteme de operare invechite precum Windows XP sau Windows 7, inca folosite de nenumarate institutii si absenta educatiei continue pe partea securitate informatica, sunt prinpalele vulnerabilitati ale sistemelor publice de IT identificate de specialistii in securitate informatica.

- Serviciul de Protectie si Paza (SPP) si Organizatia Natiunilor Unite au semnat acordul de cooperare, pentru urmatorii doi ani, privind pregatirea ofiterilor de securitate ai ONU in cadrul Centrului de Excelenta pentru Protectie si Securitate - SPP."Cursurile organizate la Bucuresti, in cadrul…

- "Ministerul Finanțelor nu a avut incotro și a publicat execuția bugetara! Datele sunt dezastruoase, deficitul bugetului general consolidat a crescut cu 88,4% in primele 4 luni ale anului, pana la 11,4 miliarde de lei, in raport cu aceeasi perioada a anului trecut. Creșterea deficitului vine in contextul…

- Aproximativ 20% din locuințele din Romania au incheiat polița obligatorie de asigurare impotriva dezastrelor naturale, scrie antena3.ro. O asigurare costa pana la 100 de lei pe an și acopera pagube de pana la 20.000 de euro. Insa, nu și cele pentru incendii sau tornade. Pentru asta e nevoie…