- La vanzarea sau inchirierea unui apartament, proprietarii vor constata ca pe langa alte documente necesare au nevoie si de un certificat energetic. Acesta este un document eliberat de auditorul energetic, in care se gasesc informatii cu privire la performanta energetica a unei locuinte. In situatiile…

- Membrii MediaSind din TVR au decis sa declanseze greva prin exces de zel, incepand din data de 2 septembrie 2019, ''in urma situatiei deosebit de grave din SRTV'', in cazul in care discutiile programate in perioada urmatoare cu autoritatile statului nu vor duce la rezultate, potrivit…

- MediaSind TVR convoaca pentru 17 iulie Adunarea Generala Extraordinara pentru depunerea de plangeri penale impotriva conducerii Televiziunii Nationale. "Avand in vedere evenimentele grave ce au avut loc astazi (vineri, n.r.) in sediul Societatii Romane de Televiziune unde, din ordinul…

- Reprezentanții USR au afirmat ca secretariatul general va evalua diversele acuzații interne, transmise „pe surse” in mass-media, cu privire la contractele incheiate de unele filiale ale formațiunii in campania electorala. Partidul precizeaza ca, din primele informații, acuzațiile sunt nefondate.„Campania…

- Reprezentanții Televiziunii Romane și ai autoritaților locale – Primaria Brașov și Consiliul Județean – au anunțat astazi semnarea unui acord de parteneriat pentru organizarea ediției din acest an a Festivalului Internațional Cerbul de Aur. La evenimentul organizat la sediul Primariei Brașov au participat…

- Desi Romania face de cativa ani demersuri pentru a putea adera la moneda europeana, infiintand chiar si o comisie in acest sens, liderul PSD, Liviu Dragnea, spune ca nu mai vrea sa auda de euro si ca toate contractele ar trebui incheiate in moneda nationala.

- Intr-un moment in care dezinformarea și neincrederea in mijloacele de informare in masa sunt in creștere, o presa libera este „esențiala pentru prezervarea pacii, justiției, dezvoltarii durabile și drepturilor omului” a declarat vineri, secretarul general al ONU in mesajul sau pentru Ziua Mondiala a…