- Romania a incheiat cu un total de cinci medalii competitia juniorilor la Campionatele Europene de gimnastica aerobica de la Baku (Azernaidjan), dupa doua medalii de argint si doua de bronz cucerite duminica.

- Romania va participa cu o delegatie formata din 27 de sportivi la cea de-a 11-a editie a Campionatelor Europene de gimnastica aerobica, pentru juniori si seniori, care va avea loc la Baku (Azerbaidjan), in perioada 24-26 mai.

- Comportare excelenta a delegației Romaniei la Campionatul European de Powerlifting ce se desfașoara in aceste zile la Pilsen, in Cehia. Astfel, sportivul Andrei Irimie, ... The post FOTO: Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia) – medalie de bronz, la seniori, la Campionatul European de powerlifting appeared…

- Romania a incheiat Campionatele Europene de gimnastica fara medalie, pentru prima data incepand din 1973. Aceasta contra-performanța a reprezentat punctul de plecare al unei discuții cu Andreea Raducan, 35 de ani, fosta campioana olimpica și mondiala, aleasa președinte al federației de specialitate…

- EUROPENELE DE GIMNASTICA. Denisa Golgota s-a clasat pe locul al cincilea la barna și pe al patrulea la sol, punand punct unei perioade de 46 de ani in care gimnastele din Romania s-au intors cu medalii de la Campionatele Europene. Gimnastica feminina romaneasca a trait un nou moment negru la Szczecin,…

- Gimnastii rusi au incheiat, duminica, pe primul loc in clasamentul general pe medalii la Campionatul European de la Szczecin (Polonia), cu 7 medalii de aur din 12 posibile. Romania nu a avut niciun sportiv pe podium la vreuna din probele competitiei individuale din...

- Gimnasta Denisa Golgota s-a clasat, duminica, pe locul 5 in finala la barna, la Campionatul European, de la Szczecin (Polonia).Denisa Golgota a fost notata cu 12.166, cu care s-a clasat pe locul 5 in finala, scrie news.ro. Medalia de aur a revenit sportivei Alice Kinsella (13.566),…

- Denisa Golgota (17 ani) a prins patru finale la Campionatul European de Gimnastica de la Szczecin, Polonia. Romania a intrat in concursul de calificare de miercuri cu trei gimnaste: Denisa Golgota, Carmen Ghiciuc și Nica Ivanuș. A fost o zi lunga, cu patru subdiviziuni, iar la sfarșitul ei, doar Denisa…