- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta a reusit o victorie palpitanta, sambata, la Sala Sporturilor, impotriva celor de la CS Municipal Medias, scor 84-83 (46-32; 73-73), dupa prelungiri, in etapa a opta a Ligii Nationale, Grupa B. Cu doar 11 secunde inainte de final, la 83-81 pentru mediesenii,…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta evolueaza, duminica, 18 noiembrie, de la ora 17, pe terenul celor de la CS Cuza Sport Braila, partida contand pentru etapa a Vl-a a Ligii Nationale, Grupa B. In meciul din tur, disputat la Constanta, „Gladiatorii din Tomis” au castigat fara emotii, scor…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta joaca, astazi, de la ora 18, pe terenul celor de la CSM Medias, in cea de-a patra partida din cadrul Ligii Nationale, Grupa B. „Gladiatorii din Tomis” vin dupa o infrangere suferita pe teren propriu, in fata celor de la CSO Voluntari (74-84), insa acest…

- Baschetbalistii de la BC Athletic vor infrunta pe CSO Voluntari, duminica, 4 noiembrie, de la ora 17, la Sala Sporturilor din Constanta, intr-o partida programata in etapa a IV-a a Ligii Nationale, Grupa B. Constantenii antrenati de Alexandru Olteanu, Bogdan Ivanovici si Vlad Mihai vin dupa un succes…

- Formatia masculina de baschet BC Athletic Constanta va evolua, sambata, 27 octombrie, de la ora 18, la Sala Sporturilor, impotriva echipei CS Cuza Sport Braila, in cea de-a treia etapa a Ligii Nationale, Grupa B. „Gladiatorii din Tomis”, antrenati de Alexandru Olteanu, Bogdan Ivanovici si Vlad Mihai,…

- Baschetbalistii de la BC Athletic Constanta au trecut cu bine peste mansa tur a confruntarii cu ACS Targu Jiu, din turul secund al Cupei Romaniei, impunandu-se in deplasare, cu scorul de 70-67. Returul este programat miercuri, 24 octombrie, de la ora 19, la Sala Sporturilor din Constanta. In Liga Nationala,…

- Echipa constanțeana de baschet BC Athletic a fost invinsa, sambata seara, la Sala Sporturilor, cu scorul de 77-83, de CSM Mediaș, intr-o partida contand pentru etapa a II-a a Ligii Naționale masculine, Grupa B. Ardelenii, cu multi americani in lot, au dominat primul sfert (27-17), avantaj pe care l-au…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta a invins, sambata seara, in deplasare, pe Rapid Bucuresti, scor 81-57, in mansa retur a Cupei Romaniei, faza optimilor de finala. In tur, la Constanta, sportivii antrenati de Alexandru Olteanu, Bogdan Ivanovici si Vlad Mihai s-au impus cu 80-48. In Liga…