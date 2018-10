Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Amnesty International a afirmat ca victoria lui Jair Bolsonaro la alegerile prezidentiale de duminica din Brazilia ar putea slabi apararea drepturilor omului in aceasta tara, relateaza luni agentia DPA. ''Presedintele ales a facut campanie cu o agenda in mod deschis impotriva drepturilor…

- Statele Unite vor lucra indeaproape cu Brazilia in domeniile comercial si militar, a declarat luni presedintele american Donald Trump, dupa victoria liderului brazilian de extrema-dreapta Jair Bolsonaro la alegerile prezidentiale de duminica, relateaza Reuters si dpa preluate de Agerpres. Trump…

- Dupa numaratoarea a 99% din voturile exprimate in al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Brazilia, Jair Messias Bolsonaro, candidatul Partidului Social Liberal a caștigat confortabil in fața concurentului Fernando Haddad, candidatul din partea partidului muncitoresc și protejatul fostului…

- Lidera extremei drepte franceze Marine Le Pen i-a urat luni "succes" presedintelui ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, in timp ce partidul prezidential si partidele de stanga din Franta si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu victoria candidatului extremei drepte braziliene, informeaza AFP, informeaza…

- Madonna a folosit si hashtag-ul #EleNao (#ElNu, in limba portugheza, n.r.), care a devenit un slogan al campaniei demarate de femeile braziliene impotriva lui Jair Bolsonaro, in varsta de 63 de ani. Un grup creat pe Facebook, intitulat "Woman United Against Bolsonaro", are deja cateva sute de mii…

- Un candidat la alegerile prezidențiale din Brazilia a fost injunghiat in timpul unui miting electoral. Jair Bolsonaro, reprezentant al extremei dreapta, a fost injunghiat in burta de un individ, in timp ce se afla in mijlocul mulțimii. Atacatorul a fost prins imediat de susținatorii lui Bolsonaro și…

- Deputatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro, favoritul primului tur al alegerilor prezidentiale de luna viitoare din Brazilia, a fost operat joi de urgenta dupa ce a fost injunghiat in abdomen la un miting de campanie, transmite AFP. Foto: (c) RAYSA LEITE / EPA Unul din fiii sai, Flavio Bolsonaro,…