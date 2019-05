O mașina a ajuns suspendata pe un pod in urma unui accident produs sambata in localitatea Vama din Suceava. Șoferița de la volan a reușit sa explice acum cum a ajuns sa scape cu viața din mașina care se clatina cu botul in jos, gata sa cada de pe pod. Accidentul spectaculos a avut loc sambata in comuna suceveana Vama, iar mașina a ajuns in stare de echilibru pe parapetul din dreapta al podului. Inițial, nimeni nu și-a explicat cum a avut loc accidentul, cum a ajuns mașina suspendata pe pod, dar șoferița și-a revenit din șoc și le-a povestit polițiștilor ce s-a intamplat. Un șofer i-ar fi taiat…