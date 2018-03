Martin Shkreli, cel mai dusmanit om din America, a fost condamnat la sapte ani de inchisoare si a primit o amenda de 75.000 de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni pentru 22 martie pronuntarea definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.…

- Guvernul Norvegiei a alocat 13 milioane de dolari pentru a extinde un laborator izolat, construit pe o insula din Oceanul Arctic, menit sa protejeze resursele de hrana ale planetei in eventualitatea unor dezastre naturale sau provocate de om, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Vasile Balaican, fost procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, a fost condamnat azi la doi ani de inchisoare, cu suspendare sub supraveghere a executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de patru ani, pentru trafic de influenta.Razvan Dimoftache a fost deferit Justitiei…

- Un barbat și a ucis intreaga familie, cu scopul de a beneficia de o moștenire. Tanarul a scapat in ultimul moment de condamnarea la moarte. Thomas Bartlett Whitaker urma sa fie executat joi, prin injecție letala, dar autoritațile din Texas au decis cu doua zile inainte sa schimbe sentința…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu.Procesul de afla in faza de apel, la un complet…

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni…

- Un tribunal din Ankara a condamnat miercuri la inchisoare pe viata 64 de ofiteri si elevi ai unei academii militare din capitala tarii, pentru implicare in tentativa esuata de puci din iulie 2016, a relatat agentia Anadolu, citand o sursa judiciara, transmite Reuters. Alti 100 de inculpati au fost…

- O instanta din Turcia a condamnat, miercuri, 64 de militari la inchisoare pe viata pentru implicarea in tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un barbat din New York a fost condamnat marti la 18 ani de inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat ca a incercat sa acorde sprijin material Statului Islamic, a anuntat Departamentul american al Justitiei, informeaza dpa si Reuters. Munther Omar Saleh, in varsta de 22 de ani, a conspirat pentru sustinerea…

- Fostul guvernator al regiunii ruse Kirov si fost lider al opozitiei, Nikita Belikh, a fost condamnat vineri la opt ani de inchisoare pentru ca a acceptat o mita in valoare totala de 750.000 de dolari, a informat presa de stat rusa, relateaza DPA. Nikita Belikh, care a condus regiunea centrala Kirov…

- Un britanic gasit vinovat pentru atacul comis in iunie anul trecut in apropierea unei moschei din Londra, cand o camioneta a lovit un grup de credinciosi musulmani, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata, el fiind obligat sa execute minimum 43 de ani de inchisoare, anunta Reuters.

- Un englez considerat erou dupa atacul de pe Manchester Arena, pentru ca ar fi acordat ajutor victimelor, a fost condamnat pentru ca a furat bunuri de la raniti, relateaza Reuters. Christopher Parker le-a spus reporterilor ca, dupa explozie, a sarit in ajutorul unei fete si al unei femei grav ranite…

- Medicul Sorin Velicu, chirurg plastician a fost acuzat ca a luat mita de pacientii care vroiau operatii estetice in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov. In plus medicul a fost fost judecat si pentru ca a aranjat un concurs pentru ca sotia sa primeasca un post la un alt spital din Brasov.

- Un om al strazii din orașul Manchester a fost condamnat la patru ani de inchisoare, dupa ce a recunoscut ca a furat mai multe lucruri de la doua victime ale atacului terorist din 22 mai, soldat cu 22 de morți. Inițial, acesta a fost considerat un erou, dupa ce a ajutat mai multe persoane ranite, noteaza…

- Un om al strazii care a recunoscut ca a ajutat mai multe persoane ranite in urma atentatului de la Manchester, comis in 22 mai 2017 si soldat cu 22 de morti, a fost condamnat joi la patru ani si trei luni de inchisoare dupa ce intr-o audiere anterioara a admis faptul ca furase lucruri de la doua…

- Un barbat fara casa, care a fost dat drept erou in urma atacului terorist de pe Manchester Arena de anul trecut , pentru ca ar fi acordat ajutor victimelor, a fost condamnat la patru ani si trei luni de inchisoare, pentru ca a furat bunuri de la persoanele ranite, relateaza Reuters.

- Instructor auto condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. Tribunalul Alba a pronunțat prima decizie intr-un dosar in care un instructor auto din Baia de Arieș este judecat pentru trafic de influența. Barbatul a fost surprins in flagrant, in luna ianuarie 2017, in timp…

- Raoul, celebrul cantaret care a fost partener de scena cu Mirabela Dauer, ar fi fost condamnat la inchisoare, in anul 2017, dupa ce nu ar fi platit o amenda. Insa, in prezent, judecatorii au luat decizia finala in privinta acestui lucru.

- Marți, 23 ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Nasaud au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Bistrița impotriva unui barbat, de 29 ani, din Negrilești. Acesta a fost condamnat la 1 an și 257 zile inchisoare pentru comiterea…

- Kircho Kirov, fost director al agentiei de spionaj extern din Bulgaria, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare intr-un caz in care este acuzat ca ar fi deturnat fonduri publice de aproximativ 2,5 milioane de euro in perioada 2007-2011, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Ford va reduce oferta de autoturisme pentru Europa si America de Nord, dar va lansa noi modele electrice in toata lumea, a anuntat Jim Farley, seful pietelor globale, transmit Automotive News Europe si Reuters. Pana in 2020, Ford va lansa pe plan global 16 vehicule electrice pe baterii si…

- Știați ca orice copil are dreptul la intimitate? Daca parinții posteaza imagini jenante pe Facebook ar putea face inchisoare! Vezi unde se intampla! Guvernul francez a declarat ca parinții care posteaza fotografii jenante cu copiii lor pe Facebook pot face inchisoare sau pot lua o amenda usturatoare.…

- Un tribunal din Georgia l-a condamnat pe fostul lider Mihai Saakasvili, in absenta, la trei ani de inchisoare pentru incercarea de a acoperi deovezile cu privire la uciderea unui bancher georgian in timpul mandatului sau de presedinte - un verdict pe care l-a denuntat ca fiind ilegal, relateaza Reuters.

- Fostul președinte al Georgiei și ex-guvernator al Odesei, Mihail Saakașvili, a fost condamnat in lipsa, vineri, la trei ani de inchisoare de catre Tribunalul orașenesc din Tbilisi.Citeste si: DNA da o noua LOVITURA: Adrian Gardean, trimis in judecata intr-un dosar disjuns din Gala Bute…

- Gheorghe Chivorchian a fost conducator al echipei Poli Timișoara pe vremea cand gruparea banateana era patronata de Marian Iancu. Pedeapsa de inchisoare cu suspendare vine in dosarul finanțarii echipei Poli Timișoara in perioada 2008-2010, din banii Consiliului Județean Timiș. Fost presedinte…

- Un fost gardian de la Penitenciarul nr. 12 din municipiul Bender va fi judecat pentru corupere pasiva. Acesta ar fi primit 50 de dolari SUA de la un condamnat pentru ca i-a transmis doua telefoane mobile si un router wi-fi portativ, informeaza MOLDPRES. Potrivit procurorilor, în perioada…

- Un tanar din raionul Rascani a fost retinut marti, 2 ianuarie, de catre ofiterii CNA si procurorii anticoruptie. Acesta este banuit de trafic de influenta, exprimat prin extorcare de mijloace banesti ce nu i se cuvin.

- Un banal proces in Statele Unite, in care o menajera de 19 ani a fost acuzata ca a furat bijuterii in valoare de 5,000 de dolari ale familiei unde era angajata, s-a transformat intr-un caz demn de romanele lui Dostoievsky.

- Fostul tobosar al formatiei The Beatles, Ringo Starr a primit titlul de cavaler din partea Coroanei Britanice, conform listei traditionale cu distinctii regale de Anul Nou publicata vineri, relateaza Reuters. Acesta este cel de al doilea titlu britanic primit de fostul component al grupului legendar…

- Barbat a fost condamnat la 13.275 de ani de inchisoare, dar dupa ce și-a recunoscut fapta pedeapsa i-a fost injumatațita la 6.637 de ani și șase luni. Totuși, presa thailandeza scrie ca barbatul va executa maxim 20 de ani de inchisoare. Pudit Kittithradilok, in varsta de 34 de ani, a primit aceasta…

- Un tribunal din Cairo l-a condamnat sambata pe fostul presedinte egiptean Mohamed Morsi si alte 19 persoane la cate trei ani de inchisoare, pentru insultarea structurilor judiciare, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Un cugirean, condamnat la 3 ani si 7 luni de inchisoare cu executare pentru ca a vandut cannabis unor minori. Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat in 21 decembrie 2017 sentința definitiva intr-un dosar de trafic și consum de droguri. Inculpatul Romoșan Mihai din Cugir a fost condamnat la pedeapsa finala…

- Mai mult, omul de afaceri trebuie sa plateasca si despagubiri de 80 de milioane de lei. Acuzatiile sunt de spalare de bani si delapidare. Vorbim despre un dosar care a ajuns pe rolul instantelor inca din anul 2013. Decizia nu este definitiva, aceasta speta putand fi atacata cu contestatie. (antena3.ro)

- Fostul atlet paralimpic Oscar Pistorius va contesta la Curtea Constitutionala din Africa de Sud sporirea pedepsei pentru uciderea logodnicei sale, informeaza Reuters, care citeaza surse locale. Potrivit unor experti in drept, apelul la cea mai inalta instanta din tara are putine sanse de reusita.Curtea…

- Un tanar originar din Romania a reusit sa fure 53 de telefoane mobile in timpul unui concert rock desfasurat la Birmingham, in centrul Angliei. Romanul si-a recunoscut fapta si a fost condamnat la trei ani de inchisoare.

- Mai mulți jurați din statul american Virginia au condamnat o femeie pentru furt, iar apoi au strans bani sa-i plateasca amenda. Sandra Mendez Ortega a furat mai multe bijuterii din casa in care lucra ca menajera, relateaza AP. Tanara in varsta de 19 ani a furat bijuterii in valoare de cel puțin 5.000…

- Alexei Ulyukaev a fost condamnat la opt ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat ca ar fi luat o mita de 2 milioane de dolari de la Igor Sevhin, CEO al Rosneft, celui mai mare producator de petrrol din Rusia, relateaza Reuters si AFP.

- In prima instanța, in mai 2016 , fostul ministru de Interne Gabriel Berca a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in forma continuata, dupa ce acesta si fostul deputat Mihai Banu, condamnat in acelasi dosar, a primit in total 185.000 euro de la un om de afaceri.…

- Curtea Suprema l-a condamnat pe fostul ministru de Interne Gabriel Berca la trei ani de inchisoare cu executare. In acelasi dosar, fostul deputat Mihai Banu a fost condamnat la 3 ani de inchisoare. Lucian Banu, fiul lui Mihai Banu, a ramas cu condamnarea primita in faza de fond a procesulu,i doi ani…

- Grupul Walt Disney Co a anuntat joi ca a ajuns la un acord privind preluarea activelor din domeniul filmului, televiziunii precum si operatiunile internationale ale grupului 21st Century Fox, controlat de familia Murdoch, pentru 52,4 miliarde de dolari in actiuni, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- Un fost director al companie Volkswagen a fost condamnat la șapte ani de inchisoare și la plata unei amenzi in valoare de 400.000 de dolari pentru implicarea sa in dosarul Dieselgate. Oliver Schmidt, care a condus divizia din SUA a companiei, a jucat un rol important in scandalul motoarelor diesel trucate…

- Un fost director pentru mediu si inginerie la divizia din Statele Unite a grupului german Volkswagen, Oliver Schmidt, a fost condamnat saptamana trecuta la sapte ani de inchisoare pentru rolul jucat in manipularea testelor de poluare a automobilelor diesel si ar putea solicia sa isi execute pedeapsa…

- Amenda a ajuns la 110.000 lei, sanctiune record data de politistii locali. Lady Roxy SRL, din Valea Adanca, a obtinut doua autorizatii de construire (august 2015 si septembrie 2016) a unor locuinte colective mici (vile cu parter, etaj si mansarda) in zona Galata, pe str. Viorelelor. Societatea mai are…