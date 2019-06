Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru pensionarii din Romania: incepand cu luna septembrie se vor da mai multi bani la pensii. Anuntul a fost facut de Ministrul Muncii, Marius Budai, care a tinut astfel sa sublinieze ca Guvernul are in continuare bani pentru plata pensiilor. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat miercuri, la Braila, ca valoarea punctului de pensie va creste incepand cu 1 septembrie, de la 1.100, la 1.265, indiferent daca pana la acea data va intra sau nu in vigoare noua Lege a pensiilor. "Dintr-o lege cu peste 180 de articole, Curtea Constitutionala…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat luni ca, in urma recalcularii pensiilor, proces care se va finaliza pana la 30 septembrie, anumite categorii de pensionari pot primi, in plus, chiar si 12 milioane de lei vechi

- Asa cum se spunea din ianuarie in iarnuarie ar fi trebuit sa mergem cu 1045 lei. Mai departe, ce era mai mare de 1050 lei aveam un impozit de 16%. Am spus ca pensiile mici trebuie sa le impingem mai sus. Asa ceva nu ati mai vazut. Eu chiar apreciez ca un ministru sa stea in genunchi. Ridicam mai…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a reactionat dur fata de afirmatiile privind pensiile ale fostului presedinte Traian Basescu, sugerand ca minte prin omisiune, avand in vedere ca nu aminteste de pensiile care au fost taiate pe cand era seful statului. Marius Budai uita sa spuna insa ca masurile de austeritate…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a anunțat, vineri, la Palatul Victoria, ca pana de Paști vor fi platite primele pensii recalculate pentru grupa a I-a și a II-a de munca. Maririle sunt considerabile, potrivit unor exemple facute publice de Guvern. Marius Budai a precizat ca, din cei 100.000 de pensionari…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat vineri ca deja au fost transmise pensionarilor 35.000 de decizii privind recalcularea pensiilor pentru grupele 1 si 2 de munca, urmand ca pana in sarbatorile de Paste, in jur de 30.000 dintre acestea sa fie si puse in plata. "Pensiile persoanelor…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca plata pensiilor pe luna aprilie se va face incepand de luni si ca zeci de mii de pensionari vor primi pensiile recalculate. "Incepand de luni, facem plata aferenta lunii aprilie, pana pe 15 aprilie toti pensionarii vor avea banii acasa, indiferent de forma…