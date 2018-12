Stiri pe aceeasi tema

- Decizia de a renunța la majorarea salariului minim la 2.350 lei pentru cei cu peste 15 ani vechime a fost agreata inclusiv cu sindicatele in cadrul Consiliului Economic si Social, pentru ca o astfel de masura ar fi afectat mediul de afaceri, a declarat, vineri, ministrul Muncii, Marius Budai, dupa sedinta…

- Guvernul a aprobat in sedinta de vineri salariul minim brut pe tara, tinand cont de discutiile din ultima sedinta a Consiliului Economic si Social, in care patronatele si-au exprimat nemultumirea fata de cresterea salariului minim pe economie in functie de studii, dar si in ceea ce priveste vechimea.

- Guvernul va aproba vineri noua majorare a salariului minim pe economie Guvernul va aproba în sedinta de vineri noua majorare a salariului minim pe economie, care ar urma sa intre în vigoare de la 1 ianuarie 2019, dupa cum a anuntat ministrul Muncii, Marius Budai. Mrius…

- Botosaneanul Marius Budai a avut parte de o intrunire tensionata la prima actiune derulata la Botosani in noua sa calitate de ministru al Muncii si Justitiei Sociale. Tocmai in zi libera oficialul guvernamental a participat la o actiune organizata de Camera de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA).

- Patronii francezi din Romania considera ca ajustarea salariului minim anunțat de Guvern va duce la creșterea prețurilor, o performanța mai scazuta a angajaților, scaderea productivitații și in final ”fuga” investitorilor din Romania. Nu numai salariul minim va crește, ci companiile vor fi obligate sa-și…

- Guvernul confirma ca a primit scrisoarea de la prim-vicepresedintele Comisiei Europene. 18 intrebari au fost adresate Executivului de la Bucuresti. Raspunsurile vor fi redactate de deputatul PSD, Florin Iordache, cel care a condus Comisia de modificare a legilor Justitiei.