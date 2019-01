Stiri pe aceeasi tema

- Carey, una dintre cele mai bine platite cantarete din lume cu 200 de milioane de discuri vandute si cu melodii celebre precum "We Belong Together", solicita daune de cel putin 3 milioane de dolari de la Lianna Azarian. Ea a cerut si un rodin de restrictie care sa o impiedice pe fosta asistenta sa…

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a depus o cerere la ICCJ prin care solicita preschimbarea termenului la care ar urma sa se judece contestatia in anulare, urmand a se dezbate, in prima faza, cererea de suspendare a executarii pedepsei."Facem o mișcare normala. Am facut o cerere de…

- Autoarea seriei Harry Potter, JK Rowling, a lansat o plangere legala impotriva fostei angajate, pentru ca se presupune ca i-a folosit banii pentru a merge la cumparaturi. Rowling, in varsta de 53 de ani, susține ca Amanda Donaldson a incalcat regulile stricte din contractual d emunca prin utilizarea…

- Razboi total intre Giovani Becali și Aida Giurumescu, ajuns pana in instanța! Se pare ca Giovani Becali refuza sa plateasca pensia alimentara retroactiva in valoare de aproximativ 100.000 de euro pentru copilul pe care acesta il are cu fosta amanta.