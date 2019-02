Stiri pe aceeasi tema

- Mariah Carey a devenit prima artista straina care concerteaza in Arabia Saudita, de cand tara a dat unele drepturi femeilor, scrie digi24.ro.Cantareata americana a urcat pe scena cu parul descoperit.

- Al Shabab, formația pregatita de Marius Șumudica, a trecut cu 2-0 de Jeddah și s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Regelui din Arabia Saudita. Constantin Budescu a fost cel mai bun fotbalist de pe teren. Mijlocașul a deschis scorul in minutul 49, printr-o lovitura libera executata inteligent,…

- Cristiano Ronaldo a adaugat un nou trofeu impresionantului sau palmares, primul cucerit cu Juventus Torino, care s-a impus cu scorul de 1-0 in fata formatiei AC Milan, in Supercupa Italiei la fotbal, gratie unui gol marcat chiar de catre starul lusitan, in minutul 61 al partidei care a avut loc miercuri,…

- Miercuri, 16 ianuarie, de la ora 19:30, Juventus si AC Milan se vor intalni pe teren neutru in primul meci cu trofeul pe masa din acest sezon. Prima si a cincea echipa din clasamentul din Serie A se vor duela in Supercupa Italiei in orasul Jeddah din Arabia Saudita.

- 50.000 de tichete s-au vandut in trei ore, dar fanii vor sta in sectoare separate la Supercupa Italiei dintre Juventus - Milan pe 16 ianuarie, la Jeddah. Pentru ca in Arabia Saudita se pastreaza regulile stricte sexiste. Italienii nu au cedat presiunilor internaționale dupa asasinarea ziaristului Khashoggi…

- La o zi dupa dubla lovitura data de Senat relatiilor cu Arabia Saudita, seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, s-a referit din nou, vineri, la securitatea nationala pentru a apara alianta cu Riadul, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Cu siguranta, avem un mare respect pentru ceea ce face…

- Italienii au facut anunțul oficial. S-au stabilit data și locul pentru disputarea primului trofeu din sezonul 2018-2019, Supercupa Italiei, informeaza Mediafax.Potrivit gazzetta.it, partida se va juca in orașul Jeddah din Arabia Saudita. Meciul va fi intre Juventus, caștigatoarea ultimului…