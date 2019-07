Stiri pe aceeasi tema

- Jiangsu Suning, formația lui Cosmin Olaroiu, l-a achiziționat pe brazilianul Joao Miranda (34 de ani), de la Inter Milano. Inca un brazilian de valoare ajunge la Jiangsu Suning, echipa lui Cosmin Olaroiu din China. ...

- Real Madridul a propus 90 de milioane plus Garethe Bale la schimb cu Neymar. Chinezii de la Jiangsu și Beijing i-au propus un salariu exorbitant britanicului. PSG nu vrea sa se desparta de Neymar, dar e posibil sa nu aiba alta varianta. Real vrea sa scape de Bale, și cat mai repede, daca se poate. „Maine…

- Real Madrid si Chelsea Londra au ajuns la un acord pentru transferul internationalului croat Mateo Kovacic la clubul englez de fotbal, in schimbul sumei de aproximativ 45 milioane euro, anunta cotidianul sportiv Marca. Kovacic (25 ani), vicecampion mondial cu nationala tarii sale in vara trecuta, a…

- Real Madrid a facut pana acum o campanie excelenta de transferuri, dar nu se va opri aici. Marca anunta ca Zinedine Zidane l-a anuntat pe Florentino Perez ce jucator vrea neaparat, chiar daca pretul lui este unul imens. Manchester United sustine ca nu-l va ceda pe Paul Pogba cu o suma mai mica de 150…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, nu este de acord cu susținerea unui candidat din afara PSD in cursa pentru alegerile prezidențiale. Firea susține ca PSD are oameni buni care pot candida.Citește și: Sindicaliștii din Poliție au EXPLODAT - Scrisoare catre Iohannis și Dancila pentru ELIMINAREA…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia ALDE pentru stabilirea "directiilor de actiune necesare punerii in aplicare a referendumului national din 26 mai" au inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni. Delegatia ALDE este formata din presedintele partidului, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Jiangsu Suning, echipa antrenata de Cosmin Olaroiu, a pierdut in etapa a 11-a a primei ligi din China, in fata formatiei Hebei, la capatul unei prime reprize foarte spectaculoase. In cele din urma, echipa romanului a cedat cu 2-3, informeaza Mediafax.Citește și: Mircea Rednic: 'Se fac discutii…

- Lampard, De Gea, Pogba, Sarri, Zaha, Mata și mulți alții alimenteaza paginile ziarelor și rubricilor de sport. Sezonul transferurilor din acest an va fi deosebit de interesant, deoarece marile echipe ale continentului se straduie sa arate ce au învațat din eșecuri sau încearca sa-și consolideze…