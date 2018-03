Stiri pe aceeasi tema

- Vremea a fost apropiata pentru normalul termic din aceasta perioada. Cerul a fost noros. In partea a doua a zilei și in cursul nopții, pe arii extinse au cazut precipitații sub forma de ploaie care au avut și caracter de aversa. In cursul serii și al nopții, izolat ploile s-au transformat in lapovița…

- Sase persoane au fost ranite, vineri dimineata, in urma unui accident rutier care a avut loc DN67B Pitesti – Dragasani, in localitatea Poiana Lacului din judetul Arges. Traficul rutier este blocat.

- Strat de zapada de doi centimetri, in Pasul Prislop. Se circula in conditii de iarna, arata Institutia Prefectului. Se imprastie material antiderapant si clorura de sodiu pentru prevenirea poleiului.

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de miercuri, 28 februarie a.c., pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii…

- Pe toate sectoarele de drumuri nationale, judetene si comunale din judetul Maramures se circula in conditii de iarna, pentru combaterea poleiului intervenindu-se cu peste 5 tone de material antiderapant, a declarat, luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Consiliului Judetean Maramures, Amalia…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna in judetul Olt, iar pe doua drumuri judetene - DJ 641 Caracal - Cezieni si DJ 679 Mihaesti - Seaca - Valeni - se circula cu dificultate din cauza viscolului, a anuntat, luni dimineata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Avand in vedere numeroasele probleme semnalate Instituției Prefectului, cu privire la desele intreruperi de curent din județ, prefectul... The post Pasarile și copacii tulbura alimentarea cu energie electrica in Timiș, nu lipsa investițiilor ENEL… appeared first on Renasterea banateana .

- Traficul rutier a fost blocat pe DN 7, duminica, in zona localitatii Cotmeana, din cauza unui accident rutier in urma caruia patru persoane au fost ranite si au ramas incarcerate, conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges. Din primele informatii comunicate de IPJ, un autoturism…

- Traficul rutier pe DJ 109F, intre Poiana Blenchii si limita cu judetul Maramures, este pus in pericol din cauza caderilor de stanci de pe versant, ca urmare a fenomenului de inghet-dezghet. Stancile dislocate in cursul noptii de 21 spre 22 februarie au ajuns pe partea carosabila, si au blocat un sens…

- La limita județelor Maramureș și Salaj s-au reactivat caderi de stanci, de pe versant, datorita fenomenului de ingheț-dezgheț, care au pus in pericol siguranța traficului rutier pe DJ 109F. Stancile dislocate, in cursul nopții, au ajuns pe partea carosabila, pe sectorul de drum din județul vecin, și…

- Traficul rutier pe DJ 109F, la limita judetelor Maramures si Salaj, este blocat pe un sens de mers din cauza caderilor de stanci de pe versanti, ca urmare a fenomenului de inghet-dezghet, a informat joi Prefectura Maramures, potrivit AGERPRES.Citeste si: Sute de romani cer MODIFICAREA grilei…

- Scolile din opt localitati din judetul Vrancea au fost inchise joi dimineata deoarece nu sunt alimentate cu energie electrica. Din cauza ninsorii si a viscolului au aparut probleme la reteaua electrica in 17 localitati rurale, aproape 12.000 de oameni fiind afectati de defectiune.

- Circulatia pe drumurile din judetul Vaslui se face in conditii de iarna, nefiind artere nationale sau judetene blocate din cauza zapezii, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Institutiei Prefectului Vaslui. Localitatile Gara Banca, Gura Idrici, Zorleni, 30 Decembrie si Popeni au ramas fara energie…

- Traficul rutier este oprit, miercuri, pe sensul de mers catre Bucuresti al Autostrazii 1, in zona localitatii dambovitene Petresti, din cauza unui accident in care au fost implicate doua masini. In urma coliziunii care a avut loc pe A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 78, o persoana…

- Traficul rutier se desfasoara, miercuri dimineata, in conditii de iarna pe tronsonul Novaci - Ranca al DN67C, in judetul Gorj. In zona ninge, iar drumul este acoperit de zapada de 1-2 centimetri.

- 10 infracțiuni de furt de energie electrica și executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea Post-ul GAEȘTI: Percheziții pe strada Artei pentru descoperirea racordarilor ilegale la energie electrica apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O fetita de patru ani, doua femei si un barbat au murit, saptamana trecuta, din cauza gripei, numarul deceselor provocate de virusul gripal ridicandu-se la opt in aceasta iarna, transmite News.ro . Conform Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 22-28…

- Azi, 29 ianuarie 2018, la sediul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei a avut loc evaluarea activitatilor desfasurate de catre politistii de frontiera din cadrul inspectoratului in anul 2017, activitate la care au participat inspectorul general al Politiei de Frontiera…

- Traficul rutier este aglomerat, la aceasta ora, pe DN1, pe sensul de mers catre Brasov, formandu-se o coloana de masini care se deplaseaza cu viteza redusa.Potrivit Centrului Infotrafic, pe DN1 Ploiesti-Brasov, intre kilometrii 101+500 de metri si105, pe sensul de urcare se circula in conditii…

- Traficul rutier este ingreunat in pasurile montane Prislop și Dealul Stefanitei din Muntii Rodnei, pe DN 18, respectiv pe DN 17 C, care fac legatura intre judetul Maramures si judetele Suceava si Bistrita Nasaud. Traficul rutier este ingreunat in pasurile Prislop și Dealul Stefanitei dinc auza ninsorii,…

- Compania Nationala de Cai Ferate 39;CFR 39; SA informeaza ca la aceasta ora nu sunt probleme in traficul feroviar, trenurile circula in conditii normale de iarna pe toate magistralele, nu sunt sectii de cale ferata inchise si nici intarzieri semnificative. Pe raza regionalelor Bucuresti, Craiova, Constanta,…

- Potrivit Info Trafic Cluj, un sofer aflat la volanul unui autoturism BMW înmatriculat în Maramures a pierdut controlul pe fondul neadaptarii vitezei, a patruns pe contrasens și a lovit trei masini parcate.

- Centrul Infotrafic al Politiei Române anunta ca la aceasta ora nu exista drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita, dar ninge pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi din 24 de judete.

- Traficul feroviar se desfasoara in conditii normale de iarna pe toate magistralele de cale ferata, nefiind inregistrate sectii de cale ferata inchise si nici intarzieri in graficul trenurilor inscrise in circulatie, informeaza CFR SA. Potrivit unui comunicat al companiei, in cursul zilei…

- Circulatia pe drumurile din judetele Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramureș și Salaj se desfasoara, vineri dimineata, in conditii de iarna, dupa ce in cursul noptii au cazut cantitati consistente de zapada.

- O singura localitate din judet este alimentata partial cu energie electrica, iar pe drumurile judetene si nationale se circula in conditii de iarna, a declarat astazi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Catalin Sion. Potrivit sursei citate, localitatea Corod…

- Mii de consumatori au ramas pentru cateva ore fara energie electrica, trei scoli si cinci gradinite au fost inchise, trei acoperisuri din Calimanesti au fost afectate de vant si o portiune de drum national neasfaltat - DN7D, la Perisani - a fost inchis din cauza ninsorilor si vantului care s-au manifestat…

- Compania Naional de Ci Ferate &bdquoCFR&rdquo SA informeaz publicul c traficul feroviar este deschis pe toate magistralele de cale ferat circulaia trenurilor fiind îns adaptat la condiiile meteo nefavorabile înregistrate pe raza judeelor aflate sub Cod Portocaliu i Cod Galben de vânt…

- Zece localitati din Apuseni si Muntii Sebesului, cu peste 2.100 de abonati, mai erau joi dimineata nealimentate cu energie electrica in judetul Alba, dupa ce miercuri seara numarul acestora a fost de...

- Doua localitati din judetul Vaslui au ramas fara energie electrica din cauza unor defectiuni la retelele electrice, cauzate de ninsoarea abundenta si viscolul puternic, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Institutiei Prefectului. "Potrivit unei situatii furnizate de cei de la Delgaz…

- Ninge de cateva ore bune la Constanta iar strazile si bulevardele sunt deja acoperite cu un strat de zapada.Traficul se desfasoara in conditii de iarna. Ninsoarea va continua la Constanta, intregul judet fiind sub cod galben de ninsoare pana in aceasta seara la ora 22.00. ...

- Asteptata mai bine de o luna, prima ninsoare din aceasta iarna a venit la jumatatea lui ianuarie si, ca de obicei, ne a luat prin surprindere. In prima zi in care a nins serios la Constanta, traficul pe toate drumurile din oras a fost complet paralizat. Parca soferii nu mai stiau ce sa faca pentru a…

- Traficul rutier pe DN 18, intre orasul Baia Sprie si localitatea Mara, prin Pasul Gutai, este ingreunat de ceata, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului - judetul Maramures, Dan Buca. "Vizibilitatea este redusa de ceata pe DN 18, in Pasul…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de luni, 15 ianuarie, pe raza judetului Cluj circulatia se desfasoara normal. In conditiile in care in ultimele 24 de ore precipitatiile sub forma de ninsoare au fost reduse din punct de vedere cantitativ,…

- Trafic in condiții de iarna in Mehedinți Foto: Arhiva. Traficul pe drumurile judetene din nordul judetului Mehedinti si pe DN 67 D, cel care leaga orasele Târgu Jiu, Baia de Arama si Baile Herculane, în special în zona muntoasa, se desfasoara în conditii de iarna,…

- Pasul Prislop, pe perioada iernii, devine neincapator pentru numarul mare de turisti care vin din toate zonele tarii pentru o portie de schi. Aglomeratia cea mai mare se inregistreaza chiar in varful acestui pas montan, unde exista o partie de schi. Cea mai mare problema pentru turistii odata ajunsi…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au revenit la normal pe DN1, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, cu exceptia tronsonului Predeal Busteni, pe sensul de mers catre capitala, unde in continuare se mai circula in conditii de aglomeratie,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane sfatuieste conducatorii auto care se deplaseaza pe autostrada A1 Arad - Nadlac (in judetul Arad) sa conduca prudent, sa utilizeze luminile de intalnire, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte si sa nu se hazardeze…

- Poliția romana va monitoriza traficul rutier in perioada sarbatorilor de iarna cu ajutorul dronelor. Masura de siguranța a fost deja testata cu succes, iar incepand de azi va intra in funcțiune.

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de joi, 21 decembrie, a.c., pe raza județului Cluj circulația se desfașoara normal.