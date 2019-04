Stiri pe aceeasi tema

- „De nenumarate ori, am vazut pe retelele de socializare informatii, mai mult sau mai putin exacte, despre perioada perinatala. Este foarte important ca persoanele care educa mamele si viitoarele mame sa fie certificate pentru a putea furniza informatii de actualitate, legate de acest subiect. Organizatia…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, marcata in fiecare an pe 7 aprilie, executivul Spitalului Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare a transmis un mesaj pe pagina de Facebook a unitatii medicale baimarene in care precizeaza, printre altele, ca va fi continuata investitia in aparatura…

- Echipele de specialisti din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” din Baia Mare au efectuat 2062 de interventii chirurgicale in primele 2 luni ale anului 2019, dintre care: chirurgie 672; ortopedie 222; urologie 155; cistoscopie 261; oftalmologie 126; chirurgie infantila 108;…

- Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” din Baia Mare inaugureaza noul Laborator de Radioterapie cu Energii Inalte. Evenimentul va avea loc miercuri, 3 aprilie, incepand cu ora 11:00, la sediul unitatii medicale din Baia Mare si va aduna personalitati marcante din segmental medical si administrativ,…

- Doliu la Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” din Baia Mare. Dr. Constantin Prie, exceptional ortoped, șef de secție, director al Spitalului Judetean de Urgența ,,dr.Constantin Opriș” Baia-Mare a incetat din viata. Dr. Constantin Prie a condus Spitalul Judetean in perioada 2001-2004.…

- Avand in vedere numarul mare de persoane care prezinta diverse afecțiuni respiratorii, Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a luat masurile necesare pentru prevenirea imbolnavirii pacienților internați: – in secția de Pediatrie, vizita se va efectua doar in holul de la etajul…

- Peste 700 de pacienți s-au prezentat, cu diverse probleme de sanatate, la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, din data de 14 ianuarie 2019, ora 8:00 pana in dimineața zilei de 17 ianuarie 2019, folosind mijloace de transport proprii sau ambulanțe…