O majoritate importanta de persoane la nivel global doresc ca tarile lor sa nu mai primeasca migranti si, in acelasi timp, sa nu fie o sursa de emigratie, indica un sondaj realizat de Pew Research Center si publicat luni, transmite dpa.



Conform sondajului, mai putin de o treime dintre respondenti, in toate cele 27 de state incluse in ancheta, au declarat ca tara lor ar trebui sa permita venirea mai multor imigranti.



In Europa, majoritatea respondentilor din Grecia (82%), Ungaria (72%), Italia (71%) si Germania (58%) au declarat ca tarile lor ar trebui sa reduca imigratia…