MAI va avea noi elicoptere pentru operaţiuni medicale şi de căutare-salvare Luni a avut loc semnarea acordului-cadru de furnizare a unor elicoptere usoare, echipate corespunzator pentru operatiuni medicale si de cautare-salvare in mediul montan sau medii greu accesibile, eveniment la care a participat si premierul Viorica Dancila.



Proiectul este finantat din fonduri europene, este valabil pentru o perioada de 48 de luni si are ca obiectiv achizitionarea, in total, a zece elicoptere pentru operatiuni medicale si de cautare-salvare.



In prima etapa vor fi achizitionate patru elicoptere usoare multifunctionale, complet echipate pentru misiuni aero-medicale

Sursa articol: dcnews.ro

