- Romania a pierdut sansa de a deveni membru nepermanent al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), vineri, in fata Estoniei, care a castigat prin vot acest post. Estonia a obtinut 132 de voturi si Romania doar 58 de voturi.

- Președintele Klaus Iohannis regreta ca Romania nu a fost aleasa pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. „Președintele Romaniei, domnul Klaus...

- Președintele Klaus Iohannis a apreciat, vineri, intr-un comunicat de presa, ca Romania a pierdut locul de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, pentru intervalul 2020-2021, din cauza unor „declarații politice nediplomatice, iresponsabile și contraproductive,…

- Fostul premier Victor Ponta a apreciat, vineri, ca vinovati pentru pierderea de catre Romania a cursei pentru un loc in Consiliul de Securitate al ONU sunt Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Teodor Melescanu.„FALIMENT ISTORIC pentru politica externa si pentru prestigiul Romaniei in lume! Romania…

- Salvadorul si-a depus joi, spre surprinderea generala, candidatura pentru un post de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU in vederea alegerilor care au loc vineri. Depunerea candidaturii Salvadorului a survenit in conditiile in care grupul statelor latino-americane stabilise deja sa…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat la 16 aprilie 2019, la sesiunea de deschidere a Conferintei la Nivel Inalt cu tema "Agenda 2030: parteneriate pentru dezvoltare durabila", organizata, la Bucuresti, de catre Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, Secretariatul General al…