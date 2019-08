Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe a anunțat, miercuri, ca au fost reluate cursele tur- retur de pasageri și autovehicule pe ruta Insula Samothrakis – Alexandroupolis. Instituția a precizat și programul navelor, conform Mediafax."Cu referire la situația din insula Samothrakis, Republica Elena, Ministerul…

- Autoritațile din Grecia au inchiriat o nava rapida pentru a-i transporta pe cei aproape 1.000 de turiști, printre ei și romani, ramași blocați pe insula Samothraki deoarece feriboturile s-au defectat. Unul dintre romanii blocați pe insula, Razvan Mihalachi, a declarat pentru Libertatea ca miercuri dimineața…

- Stare de urgența in insula Evia din Grecia din cauza incendiilor de vegetație. Mii de oameni din patru localitați au fost evacuați din calea flacarilor de catre autoritațile elene care au solicitat asistența din partea partenerilor europeni. Peste 200 de pompieri intervin cu șase elicoptere și șase…

- Autoritatile elene au anuntat ca maine, un catamaran va face mai multe curse intre insula Samothraki si continent. Este vorba de vasul „Andros Jet”, care are o capacitate de 600 de pasageri si 75 de autovehicule. Este prima masura luata in sprijinul celor peste o mie de turisti, intre care numerosi…

- Ministerul Afacerilor Externe ii informeaza pe cei care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetatie (grad 4 din 5) luni, pentru zonele: insula Samos; insula Kos; insula ... The post Atentionare pentru turistii care pleaca, in vacanta, in Grecia. Incendii…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia, ca Secretariatul General de Protecție Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetație (grad 4 din 5) in data de 12 iulie 2019, pe fondul vantului și al temperaturilor ridicate…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia, ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena, ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetatie grad 4 din 5 in data de 12.07.2019, pe fondul vantului si al temperaturilor…