Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza cu privire la existenta unui risc ridicat de incendii de vegetatie (grad 4 din 5) pentru data de 15 august, pe fondul temperaturilor ridicate si a intensificarii vantului, pentru Insulele Ionice.



In acelasi timp, MAE informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul de Meteorologie local a prognozat, pentru perioada 15-16 august, ploi torentiale, furtuni puternice…