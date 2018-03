Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Istorie a Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza' din Iasi, in colaborare cu Institutul de Istorie 'Nicolae Iorga' din Bucuresti, Facultatea de Istorie si Filosofie a Universitatii de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie a Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Istorie si Filosofie…

- Activitatea Biroului Vamal Sighetu Marmatiei a inregistrat o crestere de 7% in luna februarie, comparativ cu perioada similara a anului trecut, anunta Institutia Prefectului – Judetul Maramures. Seful Biroului Vamal, Lidia Muresan, a declarat ca in urma celor 411 controale efectuate au fost identificate…

- Ca element de noutate adus Masurii 11 – Agricultura ecologica, incepand cu anul 2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) a modificat modul de aplicare și sprijinul acordat in cadrul celor doua variante ale Pachetului 6 – pajiști permanente, atat pentru perioada de conversie, cat și…

- Industria modei la Cluj: firme multe, afaceri mici Clujul este in imediata vecinatate a Bucureștiului ca numar de societați, insa cifrele de afaceri generate de acestea nu ii confera dreptul sa ocupe vreun loc intre primele județe ale țarii. Comertul de profil din tara noastra este controlat…

- Agenția Romana de Asigurare a Calitații in Invațamantul Preuniversitar (ARACIP) deruleaza, in aceasta perioada, un amplu proces de evaluare a instituțiilor de invațamant preuniversitar din țara. Demersul este susținut prin Ordinul de ministru nr. 5291/23.09.2016, fondurile necesare evaluarii fiind alocate…

- Piata autohtona de fashion a ajuns la aproape 5 miliarde de euro, desi suntem pe la coada Europei privind veniturile, apetitul romanilor pentru hainele de firma creste de la an la an. Un business controlat de investitori straini – cei mai multi vin din China cu 1.957 firme, Italia (793 ) si Turcia…

- Programul de sustinere a raselor de porci autohtone Mangalita si Bazna a atras pana in prezent 5.094 de crescatori si 188 de furnizori de purcei, in timp ce solicitarile procesatorilor au depasit 5.000 de capete, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).…

- Seful politic al Miscarii 5 Stele (M5S) din Italia, Luigi Di Maio, a revendicat luni dreptul de a forma un guvern, in contextul in care aceasta formatiune antisistem a devenit primul partid din Italia dupa alegerile legislative de duminica, scrie agerpres.ro.

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) anunta ca, incepand cu data de 1 martie 2018, prin cererea unica de plata, fermierii pot accesa fonduri europene pe baza deschiderii unor angajamente in cadrul masurilor de agro-mediu si clima (Masura 10), agricultura ecologica (Masura 11) si pentru…

- Incepand cu data de 1 martie 2018, prin cererea unica de plata, fermierii pot accesa fonduri europene pe baza deschiderii unor angajamente in cadrul masurilor de agro-mediu si clima (Masura 10), agricultura ecologica (Masura 11) si pentru zonele care se confrunta cu constrangeri naturale (Masura 13),…

- Brasovul, ramane in varful clasamentului, la nivel național, privind numarul de turisti și este lider absolut in Regiunea Centru. Potrivit Direcției Județene de Statistica Brașov, sosirile inregistrate in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare din judetul Brasov au fost in anul 2017,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat firma care va realiza soseaua de centura Timisoara Sud. Pentru aceasta lucrare au luptat firme din Turcia, Spania, Italia, Israel, China, Germania, Austria, Bulgaria, Slovacia si Romania.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa viziteze Germania odata ce un nou guvern german va fi instalat, a anuntat prim-ministrul Binali Yildirim intr-un interviu realizat de agentia dpa pe marginea Conferintei de Securitate de la Munchen."Odata ce noul guvern german va fi format,…

- Potrivit Politiei de Frontiera, politistii au depistat, in 2017, 5.846 cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera, din care 2.840 pe sensul de intrare in tara si 3.006 pe sensul de iesire, mare parte dintre ei actionand ilegal la frontiera organizati in grupuri de migranti, cu sprijinul…

- Pana la acesta data, politistii locali cu atributii in domeniul circulatiei si disciplinei rutiere, au dispus masura tehnico-administrativa de ridicare a 5 autovehicule pentru incalcari ale prevederilor Hotararii de Guvern nr. 965/2016, privind circulatia pe drumurile publice, pentru modificarea O.U.G.…

- Sunt probleme pe aeroportul Otopeni din cauza ceții, marți dimineața. Patru curse, care trebuiau sa aterizeze pe aeroportul „Henri Coanda”, au fost redirecționate catre aeroporturile din Constanța și Sibiu. Cursele Tarom spre Cluj, Satu Mare și Oradea și o alta a companiei Wizz Air, care a decolat din…

- WWF-Romania propune adaptarea masurii de silvomediu astfel incat aceasta sa poata asigura, cu bani europeni, plați pentru toate restricțiile necesare conservarii padurilor virgine, a celor din ariile protejate, inclusiv padurile valoroase din perspectiva biodiversitații și a resurselor de sol. „Eu zic…

- Uniunea Europeana impune noi taxe antidumping la importurile de produse din fonta provenite din China. Masura a fost luata in urma unei plangeri depuse de sapte producatori europeni, nemultumiti de preturile extrem de scazute. Potrivit deciziei Uniunii Europene, vor fi introduse taxe antidumping intre…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca in prezent sunt in curs 55 de actiuni cu risc de infringement impotriva Romaniei. "Vom avea astazi o nota privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei. In prezent,…

- Școala Gimnaziala ”Ion Pillat” Pitești a castigat in urma cu un an, prin stradania doamnei profesoare de Biologie, Geogeta Petre, inscrierea si finantarea din fonduri europene Erasmus+ Parteneriate Strategice in domeniul școlar, a proiectului „Embracing Everyone” un proiect de mobilitati pentru copiii…

- Volumul transferurilor moldovenilor care muncesc în strainatate a însumat 1,2 miliarde USD în anul 2017, cu 11,2 la suta mai mult fața de anul precedent când acestea coborâse la cel mai jos nivel din ultimii zece ani, dupa o scadere cu 30 la suta în 2015 și 4,5…

- Timișorenii au tendința sa faca cel puțin doua concedii pe an, iar suma investita pentru o asemenea deplasare de placere e in medie 1450 de euro, arata datele uneia dintre cele mai mari agenții turistice din lume, prezenta și pe piața romaneasca. Cea mai scumpa excursie cumparata anul…

- Ce buget de vacanța au clujenii. Principalele destinații: Antalya, Creta, Dubai O familie de clujeni pune la bataie pentru o vacanța in sezonul estival aproape aceeași suma pe care o rezerva una din București, diferența fiind de doar 100 de euro. Suma medie alocata pentru vacanța de catre o familie…

- O familie de romani aloca, in medie, pentru o vacanta suma de 1.500 euro, cel mai mult cheltuind bucurestenii din nordul Capitalei, respectiv 3.000 de euro, conform unui studiu realizat de un turoperator, remis joi AGERPRES. In medie, o familie de bucuresteni aloca pentru o vacanta suma de…

- La Complexul Muzeal de Stiintele Naturii "Rasvan Angheluta" Galati va avea loc vineri, 26 ianuarie 2018, ora 17:00, vernisajul expozitiei temporare "Intre lumi", realizata in colaborare cu Oleg Fulga. Vor fi expuse aproximativ 70 de lucrari miniaturale executate manual din metaloceramica, reprezentand…

- Rock Star Construct, sub care opereaza brandul Piatra Online, a incheiat 2017 cu afaceri de 24 mil. lei (aprox. 5,3 mil. euro) in crestere cu peste 7% fata de 2016, pentru anul in curs planurile companiei vizeaza continuarea investitiilor in dezvoltare precum si consolidarea brandului. „In…

- Ministrul Liviu Pop considera ca noua lege a educatiei ar trebuie sa aiba cel mult 100 de articole, acum avand 365, iar ceea ce reprezinta legislatie secundara sa fie adoptat prin Hotarare de Guvern sau prin ordin de ministru, in prezent un articol din legea Educatiei putand fi modificat doar printr-o…

- Serviciile de spionaj din Liban au atacat informatic smartphone-urile unor cetațeni din 21 de țari, pe care le-au folosit ulterior pentru colectarea de date și supraveghere, acuza compania de securitate Lookout și Electronic Frontier Foundation (EFF), o organizație neguvernamentala ce lupta pentru drepturile…

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…

- Cel mai vandut model al marcii Volkswagen Group a fost Octavia, urmat de Rapid și Fabia. Cele mai mari piețe pentru Skoda au fost in 2017 China, Germania și Cehia. Cea mai mare piața a fost China, cu peste 320.000 de mașini livrate, urmata de Germania, cu 173.000 de unitați, Cehia - 95.000,…

- PwC Global Defense Perspectives 2017 este cel de-al doilea raport care analizeaza cheltuielile de aparare, examineaza influențele strategice și impactul lor asupra mediului actual și viitor al sectorului apararii. Aceasta a doua ediție a raportului extinde analiza cheltuielilor de aparare la 71 de…

- Cazinoul din Constanta se numara printre cele 12 monumente de patrimoniu preselectate pentru programul ''Cele mai periclitate 7 situri in 2018'' de catre o comisie de experti din diverse domenii, in deschiderea Anului European al Patrimoniului Cultural 2018, au anuntat marti Europa Nostra, principala…

- Elemaster Group este o companie globala specializata în proiectare si dezvoltare de tehnologie electronica. Firma Elemaster S.p.A din Italia este sediul grupului global, care dispune de facilitati de productie în Tunisia, SUA, India si China. Oferind servicii de proiectare si inginerie,…

- Plafoanele alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017, care se incadreaza in limita sumei de 114.634.650 euro, au fost aprobate printr-o Hotarare de Guvern, informeaza joi Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Din suma care…

- Anul trecut au fost livrate pe piata peste 50.000 tone de rosii proaspete de catre 8.024 legumicultori, beneficiari ai programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate, a anuntat miercuri Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Suma platita catre acestia in anul 2017 a fost…

- Cantitatea de rosii proaspete livrate in 2017 de catre beneficiarii programului de tomate romanesti a depasit 50.000 de tone, iar suma platita catre cei peste 8.000 de legumicultori a fost de circa 23,667 milioane de euro, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), intr-un comunicat…

- Programul de susținere a produsului tomate in spații protejate derulat in anul 2017 de catre Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a prezentat un mare interes in randul producatorilor agricoli. Astfel, in primul ciclu de producție s-au inscris 4.397 beneficiari, iar in ciclul al doilea un numar…

- La fiecare vizita intr-un mall, romanii cheltuie in medie 110 lei pe haine, arata datele unui studiu recent. Suma creste in perioada reducerilor. Potrivit aceluiasi studiu, doar unul din zece romani care trec pragul marilor centre comerciale ar alege branduri romanesti. Irina Schrotter – designer: „Din…

- CHISINAU, 6 ian — Sputnik, Octavian Racu. Subiectul relansarii relațiilor economice cu Rusia a fost unul dintre cele discutate în cadrul emisiunii "Jocuri de Putere" de la Realitatea TV, în seara de joi, 4 ianuarie. Invitații, în mare parte, s-au exprimat în favoare…

- La 31 de ani, Claudiu Keseru vrea sa cumpaneasca bine si sa aleaga cea mai buna varianta. In interviul de mai jos, atacantul oradean vorbeste despre echipa nationala, FC Bihor, dar si despre provocarile viitoare. JB: Claudiu, in ultima perioada presa naționala și internaționala te-a…

- Producatorul roman de cosmetice Farmec Cluj a investit anul trecut peste 650.000 de euro pentru retehnologizare si modernizarea productiei, vizand extinderea portofoliului multibrand de pe piata locala. ”Am mizat pe inovatie in fiecare etapa de dezvoltare a produselor noastre: concept, selectarea…

- Importanta economiilor majore din Asia va continua sa creasca in anul 2018 si ulterior, preconizeaza Centrul de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor (CEBR), un institut cu sediul la Londra. Conform estimarilor, India va depasi Marea Britanie si Franta in 2018, devenind a cincea economie…

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, arata estimarile Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, conform Bloomberg. China ar urma sa depaseasca Statele Unite si sa ajunga pe locul intai la nivel global pana in anul 2032. De asemenea,…

- Saeed Noori, 32 de ani, un afgan sosit in Australia ca refugiat, are antecedente de consum de droguri si tulburari mintale. Impotriva lui au fost formulate '18 capete de acuzare pentru tentativa de omor si un cap de acuzare pentru conducere a autovehiculului punand in pericol vieti', a precizat politia…

- Fost refugiat afgan, Saeed Noori, in varsta de 32 de ani, trebuie sa apara sambata in fata magistratilor.Intre cele 18 capete de acuzare se regaseste si unul care priveste punerea in pericol a vietii.Peste 12 oameni sunt inca internati in urma incidentului de joi, care a avut…