Stiri pe aceeasi tema

- Neil Lennon (48 de ani), antrenorul lui Celtic Glasgow, acuza UEFA ca „arunca rahat" pe munca de un an a campioanelor din țarile mici. Celtic Glasgow a caștigat prima manșa a turului II preliminar din Liga Campionilor contra lui Kalju (Estonia), scor 5-0; In turul urmator va juca cu echipa care merge…

- CFR Cluj o poate infrunta pe Celtic Glasgow daca va trece de Maccabi Tel Aviv in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate luni la Nyon. Castigatoarea...

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, iși pune mari speranțe in atacantul George Țucudean pentru „dubla” cu Maccabi Tel Aviv, din turul II preliminar al Ligii Campionilor, a carei prima manșa se disputa miercuri, de la ora 21:00, in Gruia, pe stadionul ”Dr. Constantin Radulescu”. CFR Cluj - Maccabi…

- CFR Cluj va evolua cu invingatoarea din "dubla" Tre Penne (San Marino) - Suduva (Lituania), in turul al treilea preliminar al Ligii Europa, daca va fi eliminata de formatia israeliana Maccabi Tel Aviv, in dubla mansa anterioara, din Liga Campionilor, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a…

- CFR Cluj va evolua cu învingatoarea dintre Tre Penne (San Marino) și Suduva (Lituania), în turul al treilea preliminar al Europa League, daca va fi eliminata de formatia israeliana Maccabi Tel Aviv, în turul al doilea preliminar al Champions League, potrivit tragerii la sorti care…

- CFR Cluj și-a aflat posibila adversara din turul trei preliminar al Champions League, în urma tragerii la sorți efectuate luni, la Nyon. Astfel, daca va trece de Maccabi Tel Aviv, campioana României o va întâlni pe câștigatoarea dintre Celtic Glasgow (Scoția) și Nomme Kalju…

- FR Cluj va evolua cu invingatoarea din "dubla" Celtic Glasgow (Scotia) - Nomme Kalju (Estonia), in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, daca va elimina formatia israeliana maccabi Tel Aviv, in dubla mansa anterioara, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc, luni, la Nyon…

- CFR Cluj s-a calificat in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, dupa ce a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (2-1), formatia Astana din Kazahstan, in mansa a doua a turului I preliminar. In prima mansa, Astana a castigat cu 1-0. In faza urmatoare, CFR Cluj va evolua cu campioana…