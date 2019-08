Viorica Dancila este așteptata sa trimita luni la Palatul Cotroceni noile propuneri de miniștri: judecatorul Dana Girbovan la ministerul Justiției, Șerban Valeca la ministerul Educației și Mihai Fifor la ministerul Afacerilor Interne.

Tot luni, are loc ședința coaliției PSD-ALDE, acum in contextul lansarii candidaturii lui Mircea Diaconu la alegerile prezidențiale, care ar fi susținut, neoficial, de alianța electorala ALDE - Pro Romania. In urma ședinței de maine, ALDE va decide daca iese de la guvernare, varianta pe care din cate spune Viorica Dancila, PSD n-a luat-o in calcul. La ora…