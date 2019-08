Presedintele PNL, Ludovic Orban, neaga orice intelegere "cu Guvernul si cu PSD", sustinand ca, de fapt, se face campanie on-line, "in mare parte neasumata", in care se incearca sa se puna aceasta "eticheta profund nedreapta" asupra partidului pe care il conduce.



"Se face campanie on-line, in mare parte neasumata, in care se incearca se se puna aceasta eticheta profund nedreapta asupra PNL, ca ar avea vreo forma de intelegere cu Guvernul si cu PSD. Partidul National Liberal este in razboi total cu PSD si cu coalitia majoritara, de cand eu am fost ales presedintele partidului. Odata…