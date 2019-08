Lucrurile nu stau extraordinar de rău Cu doua sapamani inainte de inceperea noului an scolar, reprezentantul Guvernului in teritoriu, Matei Lupu, a evaluat situatia scolilor in judetul Caras-Severin, iar in urma sedintei Colegiului prefectural a schitat cateva concluzii: „Vreau sa fie totul perfect, din punctul de vedere al inceperii scolii, a spus prefectul judetului, Matei Lupu, lucrurile nu stau extraordinar de rau. Ca mai avem cateva unitati care au toaleta in curte, din care sase sau sapte sunt in lucru, motivul este ca se lucreaza la acele cladiri. N-ar fi o problema asa de grava. Am discutat cu colegii de la ISU si conditii… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

In acest context, sub cupola palatului administrativ judetean, s-au adunat toti membrii Colegiului Prefectural. Potrivit datelor prezentate de Matei Lupu, 24,80% dintre scoli nu au inca autorizatiile necesare: „In judetul Caras-Severin, avem 129 de unitati cu personalitate juridica, 399 structuri-cladiri.…

