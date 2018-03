Stiri pe aceeasi tema

- Ploile si topirea zapezii au adus mari necazuri in nu mai putin de 14 judete din tara, unde apele au acoperit terenuri, drumuri si gospodarii. Hidrologii au anuntat pana astazi cod portocaliu de inundatii pentru raurile Buzau, Olt si Tarnava Mare. Din cauza apelor involburate ale raului Buzau, lucrarile…

- In toamna anului trecut, la Craciunelu de Jos au demarat lucrarile pe șantierul celui mai ambițios proiect de pana acum al administrației locale conduse de primarul Lenuța Bubur. Este vorba despre un pod peste Tarnava, la care se reiau acum procedurile de ridicare. Potrivit edilului, investiția ar putea…

- Deputatul de Gorj Mihai Weber susține ca nu lipsa banilor a blocat lucrarile la centura municipiului Targu Jiu. „Au fost mai multe imobile identificate in zona respectiva fața de proiectul tehnic, discutam despre șase imobile și &ic...

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, sustine ca lucrarile la varianta ocolitoare a municipiului nu sunt blocate din cauza municipalitatii. Edilul este de parere ca, in prezent, se pot executa lucrari fara niciun fel de probleme, intrucat statul detine terenul ...

- Ploile care au inceput inca de luni seara in sud-estul țarii amenința și zona Buzaului. Debitele raurilor sunt in creștere pe fondul topirii zapezii și al cantitaților insemnate de apa cazute in ultimele ore iar hidrologii au emis un cod galben referitor la risc de inundații care vizeaza raul Buzau…

- Circulatia pe DN 11 B, intre localitatile Cozmeni, din Harghita, si Targu Secuiesc, din Covasna, este ingreunata din cauza unor torenti formati in urma topirii zapezii, care traverseaza carosabilul. Purtatorul de cuvant al Prefecturii Harghita, Adrian Panescu, a precizat ca fenomenul se semnaleaza pe…

- Topirea rapida a zapezii incepe sa creeze probleme in zona de deal a judetului Buzau. Circulatia pe drumul judetean care leaga comunele Pardosi si Murgesti a fost inchisa in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce o portiune din sosea a fost inundata. Cresterea temperaturii exterioare a determinat topirea…

- Constructorul podului de la Vadu Pasii va primi, zilele urmatoare, o transa de aproximativ 30 miliarde lei vechi pentru lucrarile executate pana acum. Consilierii judeteni au aprobat, marti, rectificarea bugetului judetului cu sume destinate acestui proiect si pentru finalizarea lucrarilor la drumul…

- Un copil de patru ani din satul Racauți a fost scos de fara suflare din apele raului Cașin. Baiatul locuia in apropiere și ieșise la joaca, dar gheața de pe rau a cedat sub picioarele lui. Alți copii aflați in apropiere ar fi incercat sa il prinda... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primarul din Ghimbav, localitate pe teritoriul careia se construieste Aerportul Brasov, refuza din luna octombrie sa semneze certificatele de urbanism necesare autorizatiei de constructie. Edilul nu a dat pana acum nicio explicatie cu privire la decizia sa.

- Simularea Evaluarii Naționale a fost blocata astazi la mai multe școli din județele Prahova și Buzau. Cadrele didactice au boicotat examenele, invocand nemulțumiri legate de noua grila de salarizare, dar și din cauza modalitații de reincadrare a dascalilor

- Centrul Infotrafic al IGPR avertizeaza ca sambata dimineata, din cauza carosabilui ud si a temperaturilor scazute, sunt conditii de aparitie a poleiului pe drumuri din judetele Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Dambovita, Harghita, Ialomita, Mures si Prahova.

- Satenii din comuna Vadu Pasii au primit joi o veste excelenta, dupa ce pretul biletului practicat de transportatorul regional s-a redus la jumatate, de la 5 lei la doar 2,5 lei. Masura a venit dupa ce operatorul de transport care efectueaza curse de la Buzau catre Robeasca s-a ales cu o concurenta serioasa…

- Stratul consistent de zapada depus zilele acestea a transformat Pasajul Cumpenei, cunoscut si ca Podul de la Butelii, intr o adevarata partie. Un barbat a fost suprins in imagini cum schiaza linistit pe podul in lucru.Podul este in reabilitare din luna aprilie a anului trecut. Lucrarile urmeaza sa fie…

- Pompierii din Baia Mare au primit un apel prin care li- s-a explicat ca un caine a cazut in apele raului Sasar și este aproape de a se ineca. Au sosit repede la fața locului și au salvat patrupedul. Cainele a ajuns in apele raului Sasar in zona mall-ului din Baia Mare, scrie ziarmm.ro. Foto: […] The…

- Trei drumuri nationale din judetul Buzau sunt in continuare blocate, o localitate cu aproape 800 de abonati a ramas fara curent electric, iar in 33 de scoli cursurile sunt suspendate, a anuntata miercuri dupa-amiaza Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). Potrivit sursei…

- Patru drumuri nationale din judetul Ialomita sunt in continuare blocate de ninsorile viscolite, miercuri, 28 februarie. Conform politistilor, circulatia a fost intrerupta din cauza zapezii si a viscolului pe DN 21 tronsonul Slobozia - limita cu judetul Calarasi; DN 3A tronsonul Fetesti - limita cu judetul…

- Se lucreaza de cateva saptamani pe Splai Bahlui mal stang. Trotuarul pe care era amenajata si pista pentru biciclisti a fost spart complet din Podul de Piatra pana in Podu Ros. Lucrarile sunt efectuate de Conest. Din cauza restrictiilor de trafic, politistii sunt mai atenti la soferii care parcheaza…

- Au inceput lucrari de reparatie si modernizare la trotuarul de pe Splai Bahlui mal stang, acolo pe unde trece si pista pentru biciclisti. In apropiere de Podul de Piatra s-au facut sapaturi pana la conducte. Se vor monta pavele noi. Lucrarile sunt realizate de Conest.

- Compania de Apa Arad a finalizat recent o investiție importanta din fonduri proprii. La ce investitie face referire compania? La „reabilitarea conductei de refulare (canalizare menajera) a tronsonului cuprins intre stația de pompare apa menajera SP8 și punctul de debușare de pe strada Gheorghe Lazar”.…

- Autoritati publice locale, oameni de afaceri, fermieri si reprezentanti ai mass-media locale au fost prezenti astazi, 7.02.2018, la Caravana de informare, organizata de Asociatia “Consortiul pentru Dezvoltarea Microregiunii Valea Cilnaului- Buzau, care a avut loc, in sala Consiliului Local- Vadu Pasii.…

- Firma responsabila de refacerea carosabilului a facut o lucrare de mantuiala. Cel putin asa reiese din masurile luate de Politia Rutiera. Drumarii au fost amendati pentru ca nu au adus asfaltul la starea initiala, dupa ce au intervenit pe calea de rulare catre orasul Buzau. „Am primit si sesizari din…

- Gropile din asfalt in care isi rup masinile soferii care tranziteaza podul de la Maracineni, judetul Buzau, au umplut cu amenzi firma din Pitesti care raspunde de reabilitarea obiectivului. Freyrom S.A. este societatea care a castigat licitatia organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- In 2018 sunt sanse sa inceapa lucrarile pentru construirea unui nou pod rutier langa Gara de Sud din Ploiesti, in locul asa-zisului pod de lemn. Dupa o prima incercare esuata, autoritatile locale anunta ca vor lansa o noua licitatie, pentru proiectare si executie, cu o alocare bugetara estimata la aproximativ…

- Un accident rutier s-a produs joi seara la ieșirea de pe podul de la Maracineni, pe sensul de mers dinspre Ramnicu Sarat. Un biciclist baut s-a dezechilibrat și a cazut in fața mașinii conduse de o buzoianca de 41 de ani. Un alt biciclist, accidentat miercuri seara, a murit la spital. Potrivit polițiștilor,…

- Noul pod de la Vadu Pașii va fi gata mai repede decat se credea. Aceasta este convingerea președintelui CJ Buzau, Petre Emanoil Neagu, conturata dupa ce a aflat ca lucrarile la pod au avansat surprinzator de repede, datorita condițiilor meteo favorabile. Lucrarile la podul de la Vadu Pasii, care leaga…

- La inceputul anului viitor vom putea circula pe noul pod de la Vadu Pasii. Este convingerea presedintelui CJ Buzau, Petre Emanoil Neagu, conturata dupa ce a aflat ca lucrarile la pod au avansat surprinzator de repede, datorita conditiilor meteo favorabile.

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a informat luni seara Guvernul intr-un comunicat. "Premierul Mihai Tudose şi-a înaintat în această seară demisia din funcţie, urmând ca, potrivit legii de organizare…

- Un incendiu puternic mistuie la aceasta ora o casa de pe strada Transilvaniei din municipiul Buzau. Este vorba despre o locuința situata dincolo de Fabrica de Bere, inspre Vernești. Conform datelor din teren, o femeie in varsta, care se afla in casa, nu a reușit sa iasa la timp și a decedat in urma…

- A trecut aproape o saptamana de cand un apel la numarul unic de urgența 112 anunța ca un barbat este cautat dupa ce ar fi cazut de pe pod in raul Salauța, care traverseaza localitatea Salva.

- Vremea buna grabește lucrarile la podul de la Vadu Pașii. In prezent, lucrarile sunt avansate, constructorul reusind chiar sa depaseasca ceea ce isi propusese pana la acest moment. Presedintele Consiliului Judetean este de parere ca daca lucrarile vor continua in acelasi ritm, la inceputul anului 2019…

- Intalnire de gradul zero la Prefectura Gorj. Vineri se vor intruni reprezentanti ai autoritatilor locale, judetene, parlamentari, oficiali de la Ministerul Energiei, de la Hidroelectrica si Parcul National Defileul Jiului, ca sa gas...

- Parfumul discret al Damboviței Foto: Catalin Radu În capitala, autoritatile au început decomaltarea râului Dâmbovita, între Piata Unirii si Pasajul Marasesti. Reprezentantii Administratiei Nationale "Apele Române" spun ca aceste lucrari periodice…

- Decolmatarea raului Dambovita În capitala, autoritatile actioneaza pentru decolmatarea râului Dâmbovita, între Piata Unirii si Pasajul Marasesti. Reprezentantii Administratiei Nationale "Apele Române" spun ca aceste lucrari periodice sunt necesare…

- Panica printre baimareni dupa ce apele raului Sasar au capatat culoarea rosie. Incidentul a fost observat in cursul dupa-amiezii de luni, 8 ianuarie si numeroase imagini cu apa colorata au inceput sa circule in mediul on-line. Speriati, baimarenii si-au dat cu parerea si au cerut explicatii desi pana…

- Lucrari de decolmatare pe canalul raului Dambovita din capitala Lucrarile de decolmatare pe canalul al râului Dâmbovita din Bucuresti vor începe luni, 8 ianuarie, si vor dura aproximativ 10 zile, a anuntat Administratia Nationala Apele Române, într-un comunicat…

- Sute de buzoieni au participat la procesiunea de Boboteaza si la slujba de sfintire a apelor raului Buzau. Anul acesta, trei tineri s-au incumetat sa intre in apele raului dupa crucea aruncata de preot. Unul dintre ei a sarit imbracat cu geaca, pantaloni și adidași. In credinta populara se spune ca…

- „Amenajarea complexa a raului Dambovița in Municipiul București”, a prevazut ca in secțiunea Piața Unirii, raul Dambovița sa fie sifonat pe sub pasajul rutier Unirii și peste magistrala de metrou nr. II ceea ce, in timp, a condus la reducerea capacitații de transport a biefului in cazul debitelor de…

- Primaria comunei Vadu Pașii a primit chiar la finalul anului trecut o veste excelenta de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Peste 4 milioane de lei (42 de miliarde de lei vechi) sunt alocați administrației locale pentru o campanie de asfaltare masiva…

- O soferita care circula cu un autoturism pe raza municipiului Buzau, dinspre Aleea Industriilor catre Bulevardul Unirii, a intrat frontal cu masina in parapetul metalic de pe podul de la Dragaica. In urma impactului, autoturismul a fost avariat, iar o pasagera din autovehicul a fost ranita.

- Trei mașini au fost implicate, marți, intr-un accident rutier produs pe raza comunei Vadu Pașii. Evenimentul s-a produs pe fondul neacordarii de prioritate de catre unul dintre șoferi. O persoana ranita in accident a fost preluata de ambulanța și dusa la spital. Potrivit poliției, un buzoian de 68 de…

- Trei masini au fost implicate, marti, intr-un accident rutier produs pe raza comunei Vadu Pasii. Evenimentul s-a produs pe fondul neacordarii de prioritate de catre unul dintre soferi. O persoana ranita in accident a fost preluata de ambulanta si dusa la spital.

- Reprezentanții ISU Alba au anunțat, luni, ca patru subofițeri, care s-au deplasat cu o autospeciala, au reluat cautarile unei persoane care este data disparuta in apele raului Arieș. In cursul zilei de vineri, inainte de pranz, printr-un apel la 112, a fost semnalata prezența unui cadavru in raul amintit,…

- La data de 14 decembrie 2017, la ora 14.00, in urma masurilor de cautare a Zenofiei L., de 75 de ani, din comuna Valea Moldovei, intreprinse de politisti din cadrul Politiei orasului Gura Humorului si lucratori ai IJJ Suceava, cu sprijinul Serviciului de Investigatii Criminale Suceava, pe albia din…