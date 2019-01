Corina Crețu a declarat, joi, la Cluj-Napoca, la o conferința despre politica de coeziune, ca ramane o social- democrata europeana convinsa, considerand ca singura șansa de dezvoltare a Romaniei este in interiorul unei UE puternice și echitabile. ”Candidez pentru alegerile PE din partea Pro Romania care are un proiect ambițios de dezvoltare a Romaniei, cu oameni comepetenți și profesioniști. Am fost și raman o social- democrata europeana convinsa și cred singura șansa de dezvoltare a Romaniei este in interiorul unei UE puternice și echitabile, unde ne trebuie aliați și prieteni. Și cred ca aceasta…