Stiri pe aceeasi tema

- ​​Liberalii au strâns peste 233 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura prin care vor sa darâme Guvernul Dancila, au declarat, pentru HotNews.ro, surse parlamentare. Potrivit acestora cei care susțin demersul PNL sunt parlamentari ai USR, UDMR, PMP, Pro Europa, deputați și senatori neafiliați,…

- Potrivit acestora, pana acum au semnat motiunea de cenzura, pe langa parlamentarii liberali, si cei ai USR, PMP, UDMR, Pro Romania, dar si de la minoritati. Zilele care urmeaza, PNL va mai purta discutii cu Calin Popescu Tariceanu pentru ca parlamentarii care au mai ramas in ALDE sa semneze si ei motiunea,…

- Barna a reafirmat ca din punctul de vedere al Aliantei USR-PLUS motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila ar trebui depusa cat mai repede, iar semnarea de catre opozitie a pactului pentru anticipate ar grabi strangerea celor 233 de semnaturi de la parlamentari necesare pentru votarea motiunii.…

- „Toate actiunile Partidului National Liberal sunt in conformitate cu calendarul pe care vi l-am comunicat public. La ora actuala exista un text al motiunii de cenzura, care a fost convenit cu cei de la USR, PMP si UDMR. Acest text a fost transmis si catre celelalte doua formatiuni politice: ALDE…

- "Am observat ca se taraganeaza foarte mult luarea unei decizii din partea ALDE si Pro Romania. Ca urmare, am invitat toti liderii grupurilor parlamentare la o intalnire, maine, pentru a avea o discutie in cadru larg referitor la urgentarea depunerii motiunii de cenzura. Dorim prin aceasta sa ii punem…

- "Motiunea de cenzura cu siguranta va fi depusa in aceasta sesiune, bineinteles, in momentul in care avem cele 233 de semnaturi necesare pentru aprobarea acestei motiuni. Au fost negocieri cu absolut toate partidele politice din opozitie, inclusiv cu ADLE, Pro Romania, USR a fost de acord, de asemenea,…

- Senatorul PNL Cristian Chirtes a declarat vineri, la Targu Mures, ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa cu siguranta in actuala sesiune parlamentara, insa numai in momentul in care exista cele 233 de semnaturi necesare, care ar coincide cu numarul de voturi pentru aprobarea documentului…

- Aflat in judetul Harghita, la Baile Homorod, el a precizat ca actuala situatie politica trebuie rezolvata cat mai repede intrucat Romania risca sa piarda increderea partenerilor internationali, inclusiv a partenerilor financiari si a dat exemplul faptului ca tara noastra se imprumuta cu dobanzi mult…