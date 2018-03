Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Universitatea Huddersfield au analizat un sit din desertul Libiei, stabilind ca populatiile din Africa sahariana cultivau si depozitau cereale acum 10.000 de ani. In afara de aceasta descoperire cu privire la primele practici...

- Ryanair iși continua demersurile de retragere din Romania! Dupa ce a suspendat toate zborurile din Oradea și Timișoara, Ryanair, cel mai mare operator aerian low-cost din Europa, renunța și la zborurile din Craiova, potrivit Profit.ro.Compania irlandeza a invocat motive comerciale pentru inchiderea…

- Armata turca a parasutat fluturasi asupra orasului sirian sub control kurd Afrin, in care ii avertizeaza pe locuitori sa se mentina la distanta fata de 'teroristi', deoarece fortele sale si combatantii opozitiei siriene avanseaza in zona, relateaza vineri agentia DPA, conform Agerpres.Scrisi…

- Cel putin zece civili au fost ucisi, in noaptea de joi spre vineri, in raiduri aeriene impotriva enclavei Ghouta de Est, fieful rebelilor vizat de aproape o luna de o ofensiva distrugatoare a regimului sirian, a indicat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Potrivit…

- Presedintele Donald Trump a facut anuntul pe platforma de microblogging Twitter. "Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul secretar de Stat. Va avea o activitate formidabila! Ii multumesc lui Rex Tillerson pentru activitate!", a transmis Donald Trump. "Gina Haspel va fi noul director al CIA, prima…

- Fortele regimului sirian isi continuau duminica ofensiva impotriva zonei rebele din Ghouta Orientala, dupa ce a izolat Douma, unul din marile orase ale acestui fief al insurgentilor vizat de 20 de zile de o actiune militara care a facut peste 1.000 de victime in randul civililor, relateaza AFP.…

- Fortele turcesti ar putea intra "in orice moment" in orasul Afrin, bastion al unei militii kurde sustinute de SUA in nord-vestul Siriei, a afirmat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de AFP."Obiectivul este acum Afrin. De acum, (orasul) Afrin este incercuit. Suntem in fata…

- Administrația Trump ia in considerare o noua acțiune militara in Siria, dupa ce a aparut informația ca armata președintelui sirian Bashar al-Assad s-a folosit inca o data de arme chimice impotriva propriei populații din Ghouta Orientala. Ar fi al doilea atac american in mai puțin de un an.

- Legea de modificare a Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii trebuia declarata neconstitutionala in ansamblul sau, sustine Livia Stanciu intr-o opinie separata la motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis unele obiectii…

- O comisie a ONU a afirmat marti ca raidurile aeriene efectuate la sfarsitul anului 2017 asupra unei piete dintr-o localitate controlata de rebeli in Siria, soldate cu cel putin 84 de morti, ar putea fi calificate drept crima de razboi, relateaza France Presse.Fortele armatei ruse au fost mentionate…

- Lovitura puternica! La „Rabla” nu va mai fi acceptata orice masina! Romanii care vor sa se foloseasca de programul „Rabla” pentru a-si schimba vechea masina vor fi nevoiti sa aiba obligatoriu acest document, daca proiectul de lege va fi adoptat.

- Cel putin 36 de soldati din trupele militare pro-guvernamentale au fost ucisi in urma unui raid aerian al fortelor turce in regiunea Afrin, conform unui grup de monitorizare, informeaza BBC. Atacul a avut ca tinta o tabara din Kafr Jina in nordul regiunii siriene, conform Observatorului Sirian al…

- Atacul a avut ca tinta o tabara din Kafr Jina in nordul regiunii siriene, conform Observatorului Sirian al Drepturilor Omului.Fortele pro-guvernamentale au patruns in Afrin in urma cu doua saptamani doua saptamani pentru a sustine fortele kurde. Turcia considera gruparile kurde ca fiind…

- “Daca Michel Barnier, negociatorul sef al Comisiei Europene pentru Brexit, va ajunge seful Comisiei Europene in 2019, cele mai mari sanse la sefia Consiliului European are Klaus Iohannis”, au explicat sursele citate. Aceste doua pozitii sunt de regula negociate politic din timp iar rezultatul final…

- Turcia a suferit joi pierderi grele în cadrul ofensivei sale împotriva unei militii kurde în nord-vestul Siriei, statul-major anuntând ca opt soldati si-au pierdut viata, iar alti 13 au fost raniti, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Armata egipteana a anuntat joi ca a ucis inca 13 teroristi si a arestat 86 de suspecti in provincia Sinaiul de Nord in cursul celei mai recente operatiuni din cadrul unei ample campanii antiteroriste, relateaza agentia Xinhua. De la lansarea campaniei antiteroriste "Sinai 2018" pe 9 februarie, 95 de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri, 28 februarie, excepția de neconst. a disp. art.3, art.10, art.11 și art.13 din Legea nr.51/1991 privind securitatea naționala a Romaniei, in forma anterioara modificarii prin Legea nr.255/2013, dar și a dispozițiilor art.13 din același act normativ,…

- Trei ofiteri ai armatei egiptene si 11 militanti au fost ucisi in ultimele zile in campania antiterorista "Sinai 2018", lansata recent, a anuntat marti purtatorul de cuvant al armatei, citat de Xinhua. "Trei ofiteri ai armatei au fost ucisi si alti patru soldati raniti in schimburi de focuri, in…

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%, arata un proiect de document obtinut de agentia Reuters.…

- Primarul general Gabriela Firea a convocat Comandamentul de iarna, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Firea a anunțat ca școlile din Capitala vor fi inchise luni și marți

- Al doilea sportiv din Rusia a fost testat pozitiv la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, in urma unui control antidoping. Cazul vine ca o lovitura majora pentru sperantele unuie natiuni de a-si castiga statutul olimpic si a trage linie dupa ani cu multe scandaluri de dopaj, informeaza…

- Raidul aerian efectuat de SUA a avut loc in apropierea orasului Jilib, situat la 370 de kilometri sud-vest de Mogadishu. Operatiunea SUA a fost in coordonare cu Guvernul Somaliei, a comunicat Comandamentul american pentru Africa. Trei militanti Al-Shabaab au fost ucisi in raidul aerian.…

- Poliția a impușcat doi elefanți in provincia Gaza din Mozambic dupa ce au ucis o femeie și au ranit o alta. Animalele devenisera incontrolabile, așa ca autorirațile spun ca nu au avut de ales, scrie BBC News. Poliția nu a incotro și a trebuit sa ucida elefanții pentru ca au devenit „incontrolabili”…

- Indicele Robor la 3 luni, în functie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut la 2,09%, cel mai mare nivel din decembrie 2017, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a României (BNR).

- Steaua Bucuresti a castigat cu 27-20 pe terenul echipei Poli Timisoara, in derby-ul etapei a 19-a a Ligii Nationale de handbal masculin si a facut un pas important spre castigarea sezonului regulat. Formatia din Ghencea a dominat cap-coada meciul in fata unei echipe care in urma cu 2 etape…

- Politistii bucuresteni efectueaza, joi, 11 perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si alte patru judete intr-un dosar in care se investigheaza infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul prestarilor de servicii de consultanta. Citeste si: Kelemen Hunor dezvaluie…

- Lovitura pentru Soros! Guvernul ungar a anunțat marți ca a depus in Parlament un proiect de lege care vizeaza ONG-urile finanțate de miliardarul american George Soros, pe care il acuza ca incurajeaza imigrația.

- Forțele militare americane au ucis și ranit saptamana trecuta peste 200 mercenari ruși in Siria, ceea ce poate fi cel mai sangeros conflict direct dintre SUA și Rusia, relateaza Bloomberg.

- Lovitura de teatru in scandalul DNA. Vlad Cosma nu s-a prezentat la audieri. Informația a fost confirmata de Andrea Cosma, sora fostului deputat care a precizat ca fratele sau urmeaza sa fie audiat in ziua in care se va intoarce in Romania, exiatand și varianta sa fie interogat

- Fortele egiptene de securitate au omorat zece militanti teroristi si au arestat alti 400 de suspecti, inclusiv persoane de alta nationalitate, in urma unui schimb de focuri izbucnit ca parte din operatiunea desfasurata in regiunea Sinai, a anuntat, marti, armata, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Lovitura dura pentru PNL, din partea lui Calin Popescu Tariceanu. Liderul ALDE a lansat un atac dur la adresa liberalilor, in cadrul unei conferinte de presa sustinute dupa participarea la Scoala de Iarna a TLDE.Citeste si: Andrei Plesu RUPE TACEREA: Eseistul FACE LUMINA si arata cine sunt…

- Procurorul Mihaela Iorga Moraru a confirmat, printr-o intervenție telefonica la Romania Tv, dezvaluirile facute de Evz. Mai exact, aceasta a dezvaluit faptul ca, intr-adevar Dinu Pescariu a ajuns in biroul ei și ca i-a fost prezentat ca „fiind un martor denunțator primit de la cabinetului procurorului-șef”.…

- Rusia a vandut anul trecut armament in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari, un nivel stabil comparativ cu anul 2016, a anuntat miercuri agentia responsabila de exporturile de echipamente militare rusesti, Rosoboronexport, informeaza AFP."In 2017, Rosoboronexport a semnat contracte…

- Baiatul unui fost mare cantaret din Romania a dat lovitura vietii. Acesta a ajuns deputat intr-o alta tara. Este vorba despre Dragos Dolanescu, baiatul regretatului Ion Dolanescu. Daca Ionut a urmat cariera tatalui, Dragos, stabilit in Costa Rica, a fost ales deputat. Pana acum, avea o cariera bine…

- Forte aeriene americane si-au extins atacurile impotriva talibanilor in Afganistan cu o serie de lovituri de precizie in partea de nord-est a tarii, a anuntat marti armata SUA, relateaza dpa. Fortele americane au lovit o baza de antrenament a talibanilor in nord-estul Afganistanului si…

- Cel putin 23 de civili, printre care patru copii, au fost ucisi luni in Siria in lovituri aeriene intreprinse de fortele regimului impotriva mai multor localitati din regiunea Ghouta de Est, controlata de rebeli, a comunicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Cele…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu ii uita pe cei care l-au confruntat in razboiul intern cu Mihai Tudose și odata redobandit controlul intern asupra PSD, Dragnea a inceput execuțiile in interiorul partidului. Vezi și: Dragnea ii acuza pe Ponta și Șova ca l-au 'turnat' la DNA. Liderul PSD…

- Decizie incredibila in dosarul Microsoft! Sapte fosti ministri, acuzati de tunul din afacerea Microsoft, nu vor mai raspunde in fata legii. Procurorul care a preluat ancheta, dupa plecarea Mihaelei Moraru Iorga din DNA, a descoperit ca supectii au fost pusi sub acuzare dupa ce infractiunile s-au…

- Forțele americane au dat publicitații imagini cu incidentul de deasupra Marii Negre. Un avion rusesc s-a apropiat extrem de mult de o aeronava americana aflata intr-o misiune de supraveghere. Marina SUA a dat publicitații imagini inregistrate de aeronava americana din timpul incidentului care a avut…

- Fortele de securitate afgane intervin duminica la hotelul de lux Intercontinental din Kabul, unde barbati inarmati au patruns, ucigand mai multe persoane, transmite BBC. Cel putin cinci civili au fost ucisi, iar alti sase au fost raniti. Atacatorii au intrat in hotel sambata seara, impuscand oaspetii…

- Un rapper german devenit combatant al gruparii jihadistat Stat Islamic si care s-a casatorit cu o translatoare a FBI trimisa pentru a-l spiona, a fost ucis miercuri intr-o lovitura aeriana in Siria, scrie un site american de supraveghere a activitatilor jihadiste, citat de AFP.

- Politia din Myanmar a deschis focul marti seara in vestul tarii asupra unei multimi de nationalisti budisti furiosi, omorand sapte manifestanti, intr-o regiune unde s-au inregistrat violentele impotriva minoritatii musulmane rohingya care au facut mii de morti si sute de mii de refugiati, relateaza…

- Fortele aeriene ale armatei Rusiei din Divizia a IV-a Aeriana si de Aparare Anti-aeriana a demarat primele misiuni de antrenament din acest an in zona aeroporturilor din Kuban si Rostov, misiuni in timpul carora pilotii militari vor exersa aterizari pe autostrada din regiunea Rostov, informeaza agentia…

- Fortele armate din estul Libiei au acuzat duminica Turcia de sustinerea terorismului, informeaza Xinhua. "Vom pedepsi Turcia si toate firmele ei. Contractele lor in Libia nu mai sunt valabile", a declarat Ahmad Al-Mismari, purtator de cuvant al armatei. Mismari a afirmat ca…

- Loviturile, efectuate duminica in mai multe zone din sud-estul provinciei Idlib, au costat viata a 11 persoane din aceeasi familie in apropiere de Sinjar, potrivit OSDO.Fortele regimului au cucerit duminica aceasta localitate situata la 14 km de aeroportul militar din Abu al-Duhur, urmatoarea…

- Cel putin 21 de civili, intre care opt copii, au fost ucisi in raiduri aeriene ale regimului si aliatului sau rus in regiunea Idlib, in nord-vestul Siriei, unde puterea continua o ofensiva impotriva jihadistilor, a indicat luni organizatia neguvernamentala Observatorul sirian pentru drepturile omului…

- Cel putin 20 de civili au fost ucisi si zeci raniti joi dimineata când presupuse avioane rusesti au lansat bombe asupra a doua cladiri de locuinte într-o enclava controlata de rebeli, la est de capitala siriana Damasc, au anuntat localnici si o organizatie neguvernamentala, relateaza…