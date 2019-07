Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana la 31 octombrie "fara conditii", a declarat miercuri noul premier britanic Boris Johnson in fata resedintei de pe Downing Street 10, la putin timp dupa ce a fost investit oficial prim-ministru de regina Elisabeta a II-a, relateaza Reuters.Johnson,…

- Michel Barnier, negociatorul-sef al UE, a declarat intr-un interviu care va fi publicat joi ca nu a fost impresionat de amenintarile unui Brexit fara acord, insa a precizat ca daca Marea Britanie va alege aceasta varianta, va trebui sa suporte consecintele, informeaza Reuters. De asemenea, Frans…

- Suspendarea Parlamentului ramane o opțiune pentru a ne asigura ca Marea Britanie parasește Uniunea Europeana la data de 31 octombrie, a declarat sambata Dominic Raab, fost ministru pentru Brexit și candidat pentru funcția de prim-ministru al Marii Britanii, conform Reuters, relateaza Mediafax.Citește…

- "Daca nu obtineti acordul pe care il vreti, in locul vostru eu as parasi" masa negocierilor, a spus Trump, asteptat intr-o vizita de trei zile in Regatul Unit, incepand de luni si care si-a inmultit in ultimele zile declaratiile privind afacerile interne ale Regatului Unit. "Daca eram in locul…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a declarat ca ar fi o ''sinucidere politica'' sa se continue scenariul unui Brexit fara acord prin alegeri generale, adaugand ca daca va deveni presedinte al Partidului Conservator si, implicit, premier al Regatului Unit va incerca sa obtina…

- 'Demisia anuntata de premierul britanic este un gest asteptat, predictibil si necesar. Demisia efectiva va interveni in iunie, insa anuntul s-a facut nu intamplator inainte de ziua de 26 mai, inainte de alegerile europene la care Marea Britanie va participa, chiar daca prezenta europarlamentarilor…

- Regatul Unit si Irlanda au semnat miercuri, la Londra, un acord care garanteaza ca cetatenii fiecareia dintre cele doua tari isi vor pastra dreptul de a trai si munci in cealalta si dupa ce britanicii vor iesi din Uniunea Europeana, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Acordul asigura continuarea…