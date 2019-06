Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a respins miercuri apelul unui raportor special al ONU cu privire la executiile extrajudiciare ca printul mostenitor Mohammed bin Salman sa fie investigat in legatura cu uciderea jurnalistului disident Jamal Khashoggi si a spus ca modul in care justitia din regat se ocupa de acest…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti, intr-un interviu pentru Adevarul, ca nu s-a gandit la ziua in care Liviu Dragnea ar putea iesi din inchisoare, ca urmare a unei eventuale decizii CCR privind completurile de trei judecatori. Jurnalistul care i-a pus aceasta intrebare a precizat ca pe 3 iulie,…

- CIA a avertizat Norvegia ca un proeminent activist arab care traiește în aceasta țara, fiind protejat de azil, se confrunta cu o potențiala amenințare din partea Arabiei Saudite, scrie The Guardian.Activistul pro-democrație, Iyad el-Baghdadi, este un critic vocal al prințului saudit Mohammed…

- Turcia a arestat luni la Istanbul doi agenți secreți care au marturisit ca au spionat cetațeni arabi pentru Emiratele Arabe Unite, a spus vineri un oficial turc, relateaza Reuters. Turcia investigheaza daca sosirea unuia dintre acești doi agenți este legata de uciderea jurnalistului saudit Jamal…

- Case au fost incendiate si civili ucisi si rapiti, in contextul in care armata din Myanmar se lupta cu separatistii din asa-numita Armata din Arakan, a anuntat vineri Biroul ONU de la Geneva, potrivit Agerpres. "Suntem profund ingrijorati de intensificarea conflictului din statul Rakhine in…

- Khashoggi, care a colaborat si cu Washington Post, fiind un critic al guvernului saudit, a fost ucis in octombrie 2018 in interiorul consulatului saudit de la Istanbul de catre o echipa de 15 agenti trimisi de la Riad. Cadavrul sau nu a fost gasit. Platile catre cei patru copii ai sai – doi fii si doua…

- Organizatia Reporteri fara Frontiere (RSF) a denuntat luni o ancheta intreprinsa in cazul a sase jurnalisti care au postat pe retelele sociale fotografii cu confratele lor saudit Jamal Khashoggi, asasinat in octombrie 2018 la Istanbul, postari aparute in timpul unei vizite la Islamabad a printului…