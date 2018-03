Stiri pe aceeasi tema

- "Vad ca #INSISTați, domnule Ponta. Ați mai scris despre mine ca sunt "naiv" și nu v-am raspuns. Acum plusați și spuneți ca sunt "naiv patologic". Bun. Va va raspunde "naivul patologic"! In maximum doua zile... Daca nu suportați așteptarea, puteți sa va cumparați niște #POPCORN", a scris, duminica,…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoanu a lansat un atac la adresa lui Liviu Dragnea, pe care il combate cu propriile sale declarații. „PROBA audio-video a caracterului #INFECT al distinsului Ludovic Orban Ludovic Orban, 2013: „Propunerea Codruței Kovesi echivaleaza cu o #TRADARE de neacceptat…

- Fostul premier, Victor Ponta, isi continua razboiul de la distanta cu presedintele Klaus Iohannis si cu seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la Antena 3, Ponta l-a luat in colimator pe seful statului si a vorbit despre poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului…

- Fostul premier Victor Ponta face dezvaluiri, sambata, la Antena 3, despre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost intrebat daca președintele Klaus Iohannis va candida pentru poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului Iohannis,…

- Ex-premierul Victor Ponta declanșeaza (pe Facebook) un nou atac la adresa șefului PSD, Liviu Dragnea, pe care-l acuza ca ca iși folosește cinic subordonații – printre care și ”naivul patologic” Liviu Pleșoianu – doar ”ca material de negociere” pentru a-și amana propriile dosare. Ponta nu se ferește…

- Fostul premier Victor Ponta face glume pe seama atitudinii liderului PSD Liviu Dragnea la intalnirea cu al doilea om din Comisia Europeana, Frans Timmermans. Potrivit lui Ponta, oameni onești sau naivi au fost "folositi cinic doar ca material de negociere pentru ca dosarele lui Dragnea…

- Pro Romania a primit personalitate juridica, a anuntat marti, intr-o postare pe Facebook, deputatul Daniel Constantin, fondator al noului partid, alaturi de Victor Ponta si Sorin Cimpeanu. 'Un nou inceput! Pro Romania a primit astazi personalitate juridica. Au fost noua luni in care s-au pus…

- In urma cu opt ani, Victor Ponta era ales președinte al PSD. Fostul premier marcheaza momentul astazi pe Facebook, precizand ca ii pare rau ca in 2018 PSD are un lider „care nu se va legitima niciodata printr-o competiție corecta și deschisa ca cea de la Congresul din 2010” și ca PSD-ul de astazi…

- Victor Ponta confirma informatiile lansate de Dumitru Iliescu, fost sef SPP. Fostul premier afirma ca Liviu Dragnea a fost cel care a insistat sa o propuna pe Laura Codruta Kovesi pentru sefia DNA."Da, domnul Dragnea avea un dosar si avea tot interesul sa o sustina pe doamna Kovesi", a declarat…

- Victor Ponta le-a transmis celor care au manifestat in fața Palatului Cotroceni ca protestul nu trebuia sa-l vizeze pe Klaus Iohannis, ci pe Tudorel Toader sau Liviu Dragnea."A fost un protest la Cotroceni. Bravo lor, dar nu ințeleg de ce a fost protestul la Cotroceni... Cei care au protestat…

- Victor Ponta este audiat, vineri, la DNA, in dosarul Tel Drum, spun surse judiciare. Audierea are loc dupa ce fostul premier a publicat joi, pe contul lui de Facebook, o ordonanta a DNA in care se precizeaza ca a avut calitatea de martor intr-un dosar in care a fost acuzat de Liviu Dragnea ca

- Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat vineri dupa amiaza la sediul DNA pentru a fi audiat in calitate de martor in cel mai nou dosar al lui Dragnea.„Nu stiu, poate o sa imi aduca noroc. N-ati vazut? Martorii din dosarul asta, unul e șef la ANCOM, altul e ministru.”, a spus Ponta la sosire…

- „L-a adus pe Tudorel Toader din vacanta din Japonia ca sa spuna ca mai vedem joia viitoare, a dat fuga la Cotroceni, ascuns in fustele Vioricai Dancila, sa se roage - degeaba - de Iohannis, a convocat CEX al PSD sa puna presiune, dar nu a avut curaj sa deschida subiectul Kovesi - si acum o sa ne…

- Ex-premierul pesedist Victor Ponta susține, pe Facebook, ca Liviu Dragnea a incercat sa negocieze cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și cu președintele Klaus Iohannis, dorind parafarea unui ”blat”, insa teleormaneanul nu a avut curajul sa tranșeze adoptarea unei linii politice clare in ceea ce privește…

- Fostul premier PSD Victor Ponta il ataca furibund pe Liviu Dragnea și susține ca acesta ar trebui sa-și dea demisia din fruntea PSD. "Am primit dovada scrisa / am fost chemat ca martor la DNA ( nu am depus niciodata niciun denunt contra nimanui) - iarasi Dragnea a mintit cu nerusinare! Credeti…

- Fostul premier Victor Ponta are un mesaj cu subințeles pentru liderul PSD, Liviu Dragnea. Ponta a distribuit o postare a jurnaliștilor de la Recorder, in care se arata cum s-a petrecut la talpa țarii celebra ”Revoluție fiscala” a Guvernului.Citește și: Liderii coaliției se grabesc incet cu…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat luni dimineața la dezvaluirile incendiare ale fostului deputat PSD, Vlad Cosma, conform carora șefii DNA Ploiești, in frunte cu procurorul-șef Onea Lucian și cu celebrul procuror Negulescu, fabricau dosare impotriva lui Victor Ponta, Sebastian Ghița și a…

- "Sper ca nu dormiți in noaptea asta, domnule ministru Tudorel Toader! Eu, unul, NU dorm! Pana la aceasta ora, ar fi trebuit deja sa aveți o reacție! Romania noastra a fost intr-un asemenea hal distrusa de gașca asta de sufrageriști-securiști incat nu mai putem accepta ezitarile sau SOMNUL…

- Fostul premier Victor Ponta lanseaza un nou atac la Liviu Dragnea, dupa excluderea lui Mihai Chirica din PSD. ”Eu am fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca am sprijinit Guvernul PSD condus de Grindeanu/ Mihai Chirica a fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca a sprijinit Guvernul PSD…

- "Daddy, e groasa (MA) cu Valcov. Dragnea, intelege ca mentinerea lui Darius Valcov in functia de consilier de stat in aparatul de lucru al premierului nu este posibila. Este adevarat ca aceasta condamnare la 8 ani de inchisoare pentru coruptie nu este definitiva, dar standardele politice intr-un…

- Victor Ponta, fost premier și președinte al PSD, critica dur guvernarea condusa de Liviu Dragnea și trece in revista noua minciuni care au fost spuse romanilor in ultimul an. Totodata, fostul social-democrat face trimitere la perioada crizei economice și la taierile de salarii decise de Guvernul Boc.

- Intr-o postare pe Facebook, Victor Ponta critica masurile fiscale luate de PSD și ii acuza pe foștii sai colegi de minciuna. Fostul președinte al PSD spune ca sub conducerea lui Dragnea, partidul da dovada de dispreț fața de alegatorii sai iar țara va ajunge in aceeași situație ca și in 2010. Victor…

- Fostul premier, Victor Ponta, a ieșit la atac dupa declarațiile recente ale ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Acesta susține intr-o postare pe Facebook ca, prin efectele produse de aplicarea Legii salarizarii si a masurilor fiscale aprobate de coalitia de guvernare, „PSD-ul confiscat de Dragnea…

- Victor Ponta, intr-o postare pe Facebook, neaga acuzațiile ce i-au fost aduse de președintele PSD, Liviu Dragnea. Ponta spune ca daca se dovedește ca el a fost denunțator in dosarul in care este cercetat Dragnea, este pregatit sa iși dea demisia din Parlament și sa renunțe la politica. Victor Ponta,…

- Fostul presedinte PSD, Victor Ponta, a scris duminica seara pe pagina sa de Facebook ca daca Liviu Dragnea ii va aduce o copie al denuntului acestuia, atunci isi va da demisia din Parlament si va renunta la politica. Reactia vine dupa ce Dragnea a declarat ca Ponta l-ar fi „turnat” in dosarul Teldrum.

- Fostul presedinte al PSD-ului, Victor Ponta, a scris duminica seara pe pagina sa de Facebook ca daca Liviu Dragnea ii va aduce o copie al denuntului acestuia, atunci isi va da demisia din Parlament si va renunta la Politica. Reactia vine dupa ce Dragnea a declarat ca Ponta l-ar fi „turnat” in dosarul…

- Victor Ponta comenteaza știrea ca Ionuț Mișa, fost ministru de Finanțe in Guvernul Tudose, ar putea fi numit președinte ANAF, așa cum a anunțat in premier STIRIPESURSE.RO. Fostul premier atrage atenția ca in Guvernul Dancila este o harababura fara precedent, cel puțin in doua domenii: finanțe și…

- Un barbat din Galați a fost pedepsit in cal mai neașteptat mod posibil dupa ce a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj! Ce a scris acesta și care a fost motivul pentru care s-a trezit imediat cu Poliția la ușa?

- O postare de pe Facebook a lui Liviu Dragnea a devenit virala, dupa ce in mesajul de condoleanțe din ziua morții lui Neagu Djuvara, numele celebrului istoric a fost confundat cu Mircea Djuvara. Duminica, liderul PSD a declarat ca nu a scris el mesajul, ci o alta persoana, iar aceasta…

- Liviu Dragnea, sef al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, nu a participat miercuri la nicio manifestare organizata cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Acesta s a rezumat la o urare postata pe pagina personala de Facebook.In urma cu 159 de ani, romanii au asezat piatra de temelie a marelui…

- Liviu Dragnea a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj subliminal, în care precizeaza ca oamenii politici care au facut Mica Unire au trecut peste neîntelegerile vremii, iar acest fapt este cel mai bun exemplu pentru politicienii de azi:

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a scris luni pe Facebook ca este "pacat" ca prima femeie premier "va face istorie cu cel mai slab" Guvern PSD din istorie si a sustinut ca noul Executiv social-democrat va fi un "esec total". "Noul Guvern al PSD, al treilea…

- "Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat (...), acum voi vota 'impotriva' cu toata convingerea", a declarat Ponta la Antena 3. El a adaugat ca decizia sa de a vota 'impotriva' nu este determinata de calitatile sau defectele Vioricai Dancila, ci de faptul ca, in opinia…

- Pe pagina de Facebook a Vioricai Dancila au curs comentarii de felicitare, dupa ce Klaus Iohannis a desemnat-o oficial, premier. Cele mai multe, de la femeile care fac parte din Organizatia de Femei a PSD.

- ”Am trimis in aceasta seara un mesaj celor peste 40.000 de susținatori din Platforma Romania 100, un mesaj la fel de potrivit pentru fiecare dintre dumneavoastra care doriți sa veniți impreuna cu noi: Dragi prieteni, Coaliția PSD-ALDE a primit in aceasta seara nu a doua, ci a treia…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose, amintind de faptul ca nu a votat acest Executiv. ”Sunt PERFECT împacat cu mine însumi! În data de 26 iunie, spuneam ca NU voi vota un Guvern PSD cu Mihai Tudose premier! Și NU l-am votat! ...Unii…

- Victor Ponta a comentat situația din PSD, dupa demisia premierului Mihai Tudose, acuzând existența doar a ”Guvernului Dragnea”. ”Din acest moment este clar si evident pt absolut toata lumea - in mod oficial in tara noastra nu mai exista Guvernul Romaniei ci doar Guvernul…

- Claudiu Manda a anuntat, luni seara, ca maine la ora 11.00 va avea loc o noua sedinta a Comitetului Executiv al PSD pentru a nominaliza noua propunere de premier.”Avem in continuare majoritate si sigur vom avea prim-ministru si Guvern”, a sustinut Manda. El si-a exprimat convingerea…

- Victor Ponta a facut declarații cu privire la scandalul din PSD. Fostul premier este convins ca liderul PSD, Liviu Dragnea, vrea sa conduca tot ce se poate și devoaleaza care este marea intrebare de la ședința decisiva de luni. Ramane Carmen Dan și Tudose nu mai este premier?, intreaba retoric Ponta.

- Un membru al partidului de la guvernare spune ca nu va fi oprit de nimic sa candideze la urmatoarele alegeri prezidențiale din 2019. Deputatul PSD din București, Liviu Pleșoianu, a scris miercuri pe pagina sa personala de Facebook un mesaj prin care se dezice de poziția exprimata de președintele partidului,…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu, un parlamentar cunoscut pentru criticile aspre aduse protestatarilor #Rezist, a anunțat ca va candida la președinția României, în 2019, oricare ar fi decizia partidului."Va spun ca eu voi face exact ce am spus în urma cu câteva…

- Victor Ponta spune ca guvernul Romaniei are de rezolvat cinci probleme acute care nu mai suporta amanare. Potrivit fostului premier, pentru dezamorsarea celor “cinci bombe cu ceas” este nevoie de un guvern competente și stabil iar orice zi pierduta ii va costa mult pe romani. Victor Ponta, intr-o postare…

- Rareș Bogdan și-a aratat indignarea fața de situația din Romania, in cadrul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook.Citește și: Mesaj DUR catre Liviu Dragnea și Carmen Dan, dupa incidentul șocant de la ambasada Pakistanului: 'Ce se putea intampla in cazul unui atentat' "O luam de…

- Fostul ministru Elena Udrea iese din nou la atac. Dupa ce ieri a postat pe Facebook un mesaj-violent-mai-lichelelor-a-i-uitat-cand-lingea-i-clan-a-sa-va-sprijin_1240656.html">mesaj dur, in care ii lua la ținta pe foștii colaboratori din politica și din presa, acum, fostul politician se adreseaza…

- Vlad Voiculescu a reacționat dur pe pagina sa de Facebook la scurt timp dupa publicarea propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, potrivit careia abuzul in serviciu cu paguba sub 200.000 de…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Unul dintre cele mai bizare fenomene pe care le putem observa astazi in politica este ca cel mai mare partid, la putere fiind, joaca in defensiva. Creand doar aparența ca ar fi in ofensiva. Acest comportament ii aduce PSD-ului daune uriașe. Și, din aceasta perspectiva, Stanga…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni seara, la RTV, ca dupa demisia sa „asumata” din funcția de premier Vasile Dincu trebuia sa fie premier, insa Klaus Iohannis s-a impotrivit. „Demisia mea din funcția de premier a fost una asumata. Vasile Dincu trebuia sa fie premier, dar nu l-a acceptat Klaus…

- "Sincere condoleante Familiei Regale si tuturor romanilor pentru aceasta uriasa pierdere! Majestatea Sa Regele Mihai a fost o personalitate care a marcat istoria Romaniei aproape un secol. Ma consider un privilegiat pentru ca am avut ocazia sa il intalnesc personal si sa exprim respectul si…