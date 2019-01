Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, nu va fi prezent vineri la intalnirea cu șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, deoarece nu se afla in țara. El va fi reprezentat, insa, de vicepreședintele forului, Florin Iordache, caruia i-a delegat atribuțiile pentru luna ianuarie."Din…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și-a delegat atribuțiile pentru luna ianuarie lui Florin Iordache, iar informațiile din presa arata ca președintele Camerei Deputaților este in concediu. In ciuda faptului ca este in concediu, Dragnea se intoarce pentru a onora intalnirea cu președintele Comisiei…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și-a delegat atribuțiile pentru luna ianuarie lui Florin Iordache, iar informațiile din presa arata ca președintele Camerei Deputaților este in concediu.In ciuda faptului ca este in concediu, Dragnea se intoarce pentru a onora intalnirea cu președintele Comisiei…

- Liderul PSD Liviu Dragnea și-a delegat atribuțiile de președinte al Camerei Deputaților, pe intreaga perioada a lunii ianuarie.„Pe perioada vacanței parlamentare din luna ianuarie 2019, atribuțiile președintelui Camerei Deputaților vor fi exercitate de domnul deputat Florin Iordache, vicepreședinte…

- Deputatii PMP, USR, PNL i-au solicitat, miercuri, in plen, vicepresedintelui Camerei Deputatilor, Florin Iordache, sa-si dea demisia din functie si sa predea conducerea sedintei, in timp ce Iordache a facut public documentul prin care Liviu Dragnea i-a delegat atributiile de presedinte al Camerei.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii acuza pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu-Tariceanu ca actioneaza premeditat impotriva apartenentei tarii noastre la Uniunea Europeana, in contextul in care majoritatea PSD - ALDE a votat luni, in Biroul permanent al Camerei Deputatilor, contra adoptarii cererii…

- Nu exista niciun pericol ca Italia sa renunte la euro, pentru ca ar fi un gest sinucigas, dar lipsa de respect aratata de Roma fata de regulile bugetare ale Uniunii Europene "va avea consecinte", a declarat vineri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, potrivit Reuters. Citește…