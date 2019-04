Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD a spus sambata, la Iași, cu privire la pensia pe care o va caștiga procurorul Augustin Lazar, ca PSD a marit pensiile și pentru buni și pentru rai. Augustin Lazar va avea o pensie de 27.000 de lei.„Ma intreba cineva ieri, cum e posibil ca acest om sa iasa la pensie cu o pensie…

- Liviu Dragnea are un alt scenariu pentru pensionarea procurorului general al României! El a declarat, vineri, comentând pensionarea lui Augustin Lazar, ca &"atât de îngrozit&" a fost

- Liderul PSD a declarat ca „le e frica pentru ca noi scoatem in fiecare zi la iveala toate abuzurile lor". „L-ați auzit vreodata pe Iohannis și pe ceilalți vorbind vreodata de patriotism? Nu! Pentru ca ei prefera sa fie slugile strainilor. De ce sunt suparați pe noi, de ce ne haituiesc peste…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu le cere liberalilor sa sustina demersul de revocare a procurorului general Augustin Lazar. „Va cer sa-l convingeti pe domnul Iohannis, liderul vostru vremelnic, sa dea dovada de respect fata de cei care au fondat PNL, sa dea dovada de respect pentru cei care au murit…

- Liviu Dragnea a declarat, joi seara, la Antena 3, ca dupa alegerile europarlamentare va fi anunțat candidatul coaliției PSD-ALDE la alegerile prezidențiale de la finalul acestui an. Liderul PSD nu a anunțat daca se gandește sa candideze sau nu, insa a spus ca nu se teme de o confruntare cu Iohannis. …

- "Am fost intrebat mereu daca candidez sau nu. Vorbim dupa europarlamentare. Indiferent ce spun eu, Iohannis nu scapa de obsesie in ceea ce ma priveste. Am devenit obsesia lui. Face orice, preseaza, ameninta, activeaza toate structurile pe care le poate activa ca eu ori sa dispar, ori sa nu mai fiu…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Parlament, ca „sigur” nu se va modifica prin ordonanta de urgenta legea referendumului pentru organizarea de sectii diferite de vot in 26 mai pentru europarlamentare si referendumul pe justitie.„Nu am auzit-o pe dna premier sa vorbeasca de asa…

- Astfel, Iohannis crește din noiembrie anul trecut și pâna acum cu 5 procente, 39,5% dintre respondenți afirmând ca au multa și foarte multa încredere în actualul președinte care va candida în toamna pentru un nou mandat. Este urmat de primarul general Gabriela Firea…