- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca va stabili impreuna cu premierul Viorica Dancila data Comitetului Executiv National al partidului, precizand ca sansele ca actuala componenta a Executivului sa ramana neschimbata sunt zero. Liviu Dragnea a fost intrebat de jurnalisti, la Parlament,…

- STIRIPESURSE.RO relata inca din timpul ședinței Comitetului Executiv Național al PSD (CExN) ca premierul Viorica Dancila a avut poziții diferite fața de fervenții adepți ai președintelui partidului. Surse participante la discuții susțin ca prim-ministrul a vorbit despre sancțiunile la care s-ar expune…

- Sedinta are loc inaintea Comitetului Executiv National de vineri, convocat in urma aparitiei unei scrisori prin care i se solicita demisia presedintelui partidului, informeaza Mediafax. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, discuta in biroul sau de la Camera Deputatilor, la ora transmiterii acestei stiri,…

- Liviu Dragnea poarta discuții in biroul sau din Parlament, cu mai mulți lideri PSD, printre care Adrian Gadea și Laurențiu Nistor. Ședința are loc inaintea Comitetului Executiv Național de vineri, convocat in urma apariției unei scrisori prin care i se solicita demisia președintelui partidului, scrie…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma pe 21 august ca la reuniunea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD se va discuta despre activitatea ministrilor. "O sa discutam la Comitetul Executiv (din perioada 31 august - 2 septembrie) despre activitatea ministrilor. Va fi un subiect pe care…

- Liderii PSD se reunesc, sambata, la Neptun, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), care va fi urmata de o reuniune a grupurilor parlamentare reunite ale formatiunii, au anuntat lideri din teritoriu ai partidului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma pe 21 august ca la reuniunea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ar dori schimbarea premierului Viorica Dancila și i-ar putea cere demisia la urmatoarea ședința a Comitetului Executiv Național, pentru a forța in acest fel acțiunea de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid.

